La reivindicació catalana en temps de crisi: perspectiva històrica. És l’enunciat de la primera conferència que acollirà, avui, la 3a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) de Manresa.

Degut a la pandèmia, l’any passat no hi va haver UCE a Manresa i, també degut a la pandèmia, enguany s’ha limitat l’aforament dels actes, que es faran a l’aula magna de l’institut Lluís de Peguera, a les 72 persones, que s’hi han pogut apuntar per a totes les jornades o només per a un acte puntual. Fins ahir, hi havia 50 persones inscrites per a totes les activitats.

La inauguració, avui, a 2/4 d’1 del migdia, anirà a càrrec de Marc Aloy, alcalde de Manresa; Jordi Casassas, president de l’UCE i doctor en Història Contemporània, que pronunciarà la conferència inaugural, i Josep Sinca, president de Gest! Es podrà seguir pel canal YouTube de l’Ajuntament i, si s’exhaureixen les places, mitjançant una pantalla que s’instal·larà a la biblioteca del centre.

A les 4 de la tarda, Josep Maria Vilajosana (UPF) parlarà de Crisi sanitària: desafiaments democràtics en temps d’emergència. A les 5, Maria Esther Jordana (UdG) tractarà el tema Cooperació judicial penal a la UE. Finalment, amb l’enunciat Cap a la residualització del català?, a 2/4 de 7 hi haurà una taula rodona amb Carme Junyent (UB), Gabriel Bibiloni (UIB), l’escriptor Enric Gomà i Montserrat Senda (UB). La moderarà Jaume Puig (Òmnium Cultural).