El casal La Kampana, 20 anys donant a joves de Manresa oportunitats

El 21 d’abril de 2001 es va aixecar per primera vegada la persiana del casal de joves La Kampana. Un equipament juvenil municipal que fomenta i educa en valors potenciant l’oci alternatiu, adreçat a joves a partir dels 12 anys.

Des del 2013 és gestionat pel CAE, i la seva fita és que el casal esdevingui un espai integrador i cohesionador.

L’espai compta amb una sala d’estudis, d’assaig, espai de videojocs, informació, assessorament, connexió wifi, tallers i ofereix activitats.

Al llarg de dues dècades, centenars de manresans han tingut aquest equipament municipal com a punt de referència i trobada, però el darrer any, la pandèmia ha complicat les coses.

Vanessa Fernández, educadora social, i Carlota Aran, dinamitzadora juvenil, són les dues persones fan rutllar l’equipament des de fa 5 anys,.

Expliquen que «el nostre dia a dia és ajudar els joves i parlar amb ells. Aquesta és la part més important perquè és on creem vincles amb ells. És quan detectem que aquell dia algú està malament, que encara no ha menjat res, que ha tingut problemes amb la família, que té un judici o ha tingut una baralla».

La Kampana està situada al Barri Antic de Manresa, al carrer Ignasi Balcells i durant els darrers vint anys el perfil de jove que acudeix al casal és el d’una persona immigrada o procedent de família immigrant, perquè «els joves autòctons no tenen les necessitats que tenen els nouvinguts», explica Aran.

Remarquen que per aquesta raó han hagut de fer molta feina de desestigmatització i per lluitar contra els prejudicis. Neguen que els joves immigrants siguin conflictius. «No és així. Són joves que han patit molt pel camí i els hi agrada viure a Manresa, que volen estudiar o obrir un negoci, com qualsevol altre. Arriben per necessitats i a buscar-se la vida», explica Aran. Fernández s’hi suma, «és més, et diria tot el contrari. Són molt respectuosos, saluden a tothom, tenen ganes de conèixer, fan pinya i no exclouen a ningú. No tenen cap prejudici entre uns i altres».

Expliquen que «d'ençà que vam arribar nosaltres gairebé tot eren activitats lúdiques i vam intentar fomentar molt els projectes educatius, com classes de català i anglès. També hem intentat potenciar la dona al casal. Quan vam començar a treballar aquí, de la cinquantena de joves que venien cada tarda, hi havia una mitjana de tres noies. Després de potenciar activitats per elles, ara ja és una mitjana de 15. Una activitat és esportiva, perquè com que tots els espais estan masculinitzats, vam fer un conveni amb l’Escola Joviat perquè ens deixessin la seva pista».

Amb l’arribada de la pandèmia la vida del casal, com tot, ha canviat. Primerament, només podien tenir 10 joves dins de l’espai «així que vam decidir realitzar el màxim d’activitats a l’exterior». Més endavant, amb l’augment de les restriccions, només podien fer atenció individualitzada. «Vam passar a fer molta feina per les xarxes socials i contactar amb els joves a través d’aquestes. També vam començar a fer medi obert, és a dir, sortíem pels carrers de Manresa i els anàvem a buscar nosaltres, els hi demanàvem si necessitaven res i com els anava tot». Actualment tornen a tenir aforament de 10 persones.

Fernández i Aran asseguren que «treballar aquí és molt gratificant. Veure com els joves evolucionen i que un dia vinguin i diguin: ‘gràcies a La Kampana ho he aconseguit’. Això fa que sentim que ho estem fent bé. Els mèrits són totalment seus, però sempre els volen compartir i celebrar amb nosaltres».

I reblen: «el que desitgen aquests joves és que se’ls escolti, que els hi preguntis com ha anat el dia, que recordis el seu aniversari, si l’han agafat a la feina o com li ha anat aquell examen al qual tant temien. Necessiten un referent familiar que els que han vingut sols no tenen. En resum, que són importants per algú».