Manresa se suma a la llista de municipis on el departament de Salut, amb el suport dels professionals d’atenció primària, ha organitzat una marató de vacunes sense cita prèvia per donar una empenta a la ràtio de cobertura. En el cas de la capital del Bages, la vacunació exprés es farà durant dos dies, el dimarts 6 i el dijous 8 de juliol. A banda, una dotzena de municipis de la regió que tenen ràtios de cobertura més baixos en algunes franges han organitzat maratons per tal de millorar la vacunació entre la població.

La convocatòria de maratons de vacunació a la regió es va fer abans de la decisió d’obrir la vacunació a totes les persones de més de 16 anys, fet que ha obligat a replantejar els criteris per accedir-hi. Així, les vacunacions previstes en els propers quinze dies al Bages, Berguedà, Moianès i Anoia s’adrecen a persones de més de 30 anys. També es vol incidir en el fet que les persones a qui es vol arribar són les de les àrees bàsiques on es fa la vacunació perquè l’objectiu és, precisament, millorar la cobertura d’alguns municipis en concret. També s’adreça a persones que no han rebut cap dosi de la vacuna i que no han passat la covid en els darrers sis mesos. Per poder rebre la vacuna només caldrà presentar-se al lloc de vacunació i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu.

A Manresa, es farà marató de vacunació els dies següents amb el suport dels professionals de l’ICS i d’Althaia.

6 de juliol

Fundació Universitària del Bages, antic Escorxador.

Horari: de 9 a 13 h i de 15.30 a 19 h.

8 de juliol (en dos punts diferents)

Anònima, c. Llussà, 9.

Horari: de 9 a 13 h i de 15 a 19 h de la tarda.

Convent de Santa Clara, c. Nou de Santa Clara, 62

Horari: de 8.30 a 14.30 h.

Les maratons previstes al sector Bages-Berguedà-Solsonès-Moianès amb la implicació de professionals de l’ICS són les següents:

6 de juliol

Cardona, plaça de la Fira

Horari: de 18 a 22h.

Navarcles, pavelló.

Horari: de 16 a 20 h.

Sant Vicenç de Castellet, Can Soler.

Horari: de 10.30 a 20 h.

7 de juliol:

Sant Joan de Vilatorrada, Cal Gallifa (sala petita).

Horari: de 15 a 21 h.

Sallent, Fàbrica Vella.

Horari: de 16 a 22 h.

Sant Fruitós de Bages, Sala Polivalent Nexe

Horari: de 16 a 20 h.

Santpedor, Cal Llovet.

Horari: de 16 a 20 h.

Berga, Hotel d’Entitats.

Horari: de 18 a 22 h.

8 de juliol

Navàs, Club d’avis.

Horari: de 15.30 a 19.30 h.

Balsareny, local del Sindicat.

Horari: de 20 a 22 h.

Moià, espai Les Faixes.

Horari de 16 a 19.30 h.

13 de juliol

Artés, Sala 2 de Gener.

Horari: de 9 a 18 h.

En aquest sector ja s’han fet ja maratons a Gironella, Puig-reig, Bagà i Súria.