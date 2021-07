La Fundació Mercè Fontanilles ha iniciat a Manresa el projecte Borsa d’Habitatge que permet donar llar a nou joves migrats en tres pisos compartits. Es tracta d’un servei residencial i d’acompanyament adreçat a joves en situació d'extrema vulnerabilitat sense llar, vivint en una llar inadequada o en un habitatge insegur.

Es tracta de joves migrats sols que han passat o no pel circuit de protecció al menor en arribar a Catalunya, amb la majoria d’edat acabada de complir. Actualment aquest servei ja està en funcionament a Barcelona i durant aquest any es preveu que arribi a d’altres ciutats de Catalunya.

El projecte es basa en el model ‘Housing First’, posat en pràctica exitosament des dels anys 90 a diverses ciutats europees i nord-americanes, mitjançant el qual es dona resposta a la necessitat d’habitatge de les persones sense llar com a punt de partida per arribar a la seva inserció sòcio-laboral. Per assolir la inclusió dels joves es porta a terme un acompanyament individualitzat i integral, abordant les seves necessitats educatives, socials, emocionals i de salut, així com donant seguiment a un pla de formació i inserció laboral acordat amb ells. L’objectiu final del projecte és que el jove pugui consolidar el seu procés d’inclusió, obtenint una vinculació laboral que li permeti generar ingressos propis amb els que cobrir les despeses.

A data d’avui s’han obert a Manresa tres pisos compartits, en els que hi resideixen un total de 9 joves. Els joves que hi han ingressat ja es trobaven al territori en situació d’extrema vulnerabilitat i han estat derivats pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa. La implementació del projecte es porta a terme en coordinació amb els serveis municipals i recursos comunitaris, afavorint el treball en xarxa entre els diferents agents per assolir la inclusió dels joves al territori.

D’acord amb el lema de la Fundació Mercè Fontanilles —“atents a les necessitats socials emergents”— i amb el compromís de l’administració municipal amb els sectors més vulnerables de la societat, ‘Borsa d’Habitatge’ és un iniciativa que, a través de la col·laboració entre entitats del tercer sector i diferents nivells de l’administració pública, permet orientar recursos per acabar amb les problemàtiques de sensellarisme i exclusió social, cercant la inserció sòcio-laboral d’un col·lectiu en situació de greu risc i revertint en l’enfortiment de la cohesió social del territori.

Més recursos per Manresa

A Manresa, el projecte ‘Borsa d’Habitatge’ se suma a altres iniciatives ja implantades, com el projecte ‘Sostre 360º’, un programa d’acompanyament personalitzat a joves vulnerables majors d’edat que es troben en situació de carrer (vegeu més informació aquí) o el programa de pisos PILS per a l’emancipació de joves.