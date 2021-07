Les persones que utilitzen habitualment els busos interurbans a Manresa no poden aparcar el seu vehicle al pàrquing de l’estació perquè no hi ha una tarifa plana a un preu assumible. Fa anys que intenten que es resolgui aquesta situació que també suposa un greuge, ja que els que utilitzen els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) poden deixar el vehicle privat per 2,5 euros al dia.

Una usuària habitual de l’estació d’autobusos, Elsa Tragant, es demana si té gaire sentit que el pàrquing de l’estació d’autobusos no tingui usuaris del bus interurbà.

Explica que si es treballa o estudia a Barcelona ja es destinen entre tres i tres hores i mitja de desplaçament i, en molts casos, no és viable anar caminant fins a l’estació ni desplaçar-se en transport públic des de fora de Manresa o punts llunyans de la ciutat. Així que seria pràctic i lògic tenir l’opció de poder estacionar el vehicle còmodament a l’estació d’autobusos amb una tarifa plana. Malauradament això no és possible avui per avui.

El pàrquing de l’estació de busos és de titularitat pública de la Generalitat i la seva funció primària ha de ser donar servei als usuaris de l’estació de busos. Tragant explica que «sorprenentment això no és així tot i que fa dos anys es va impulsar una petició ciutadana per reclamar una tarifa plana i així poder ser utilitzat per usuaris del bus. Estacionar un vehicle a diari al pàrquing de l’estació d’autobusos de Manresa i agafar un bus per anar a estudiar o treballar a fora de Manresa és totalment inviable: 8 hores tenen un cost de 15,7 euros».

Fa dos anys, des de la Plataforma de Transport Públic de la Catalunya Central es va iniciar una campanya Change.org amb el propòsit de recollir signatures per reclamar una tarifa plana de 2 euros per estacionar el vehicle al pàrquing de l’estació d’autobusos de Manresa pels usuaris de bus i ferrocarrils. Aquesta petició, amb més de mig miler de signatures, es va presentar al regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, David Aaron López el 18 de juliol del 2019.

En estudi

Posteriorment es va fer arribar la petició a la Cap de Servei Territorial de Transport del Departament de Territori i Sostenibilitat. Fa uns mesos es va reclamar una resposta oficial i el Departament va contestar que la petició s’estava estudiant: «S’està treballant amb l’empresa concessionària de l’estació d’autobusos de Manresa per fer possible unes condicions de tarifa diferenciades per als usuaris del transport públic de l’aparcament de l’estació».

Aviat farà un any i mig des del registre de la petició i 5 mesos de la resposta del Departament.

Els propis usuaris van analitzar el tant per cent d’usuaris de transport públic (autobusos i ferrocarrils) que estacionaven el seu vehicle a l’estació d’autobusos.

L’estudi està basat en una mostra de 200 usuaris recollida durant 7 dies en 10 franges horàries. Els resultats indiquen que només 9 de les 200 persones de l’estudi tenien com a destí l’Estació d’Autobusos o Ferrocarrils. D’aquestes 9 persones, 4 hi anaven a fer una gestió puntual, 2 hi anaven a esmorzar (el pàrquing és gratuït), 2 anaven a recollir o a buscar algú i una única persona havia aparcat el cotxe a l’estació per agafar el bus (una persona estrangera que li havien deixat un cotxe i estava a Manresa puntualment).

Una promoció de pisos afectarà l’espai

Un altre aspecte a tenir en compte és que hi ha en marxa una promoció d’habitatges que afectarà a gran part del pàrquing de l’estació d’autobusos de Manresa. Elsa Tragant explica que en una consulta realitzada directament a la Generalitat aquesta ha respost que «l’afectació al pàrquing no comporta cap actuació per part de la Generalitat respecte a un nou aparcament». Així que Tragant creu que ara és un bon moment per prendre en consideració la petició ciutadana iniciada fa més de dos anys. «Cal que els nostres dirigents procurin pels milers de persones que estudien o treballen a diari fora de Manresa i hi tenen un trajecte llarg. Els ciutadans ens agradaria que els nostres polítics i l’administració actuessin amb agilitat. A Catalunya i a Manresa, si realment es vol impulsar la intermodalitat, és necessari que es faciliti ja l’estacionament a l’estació de busos de Manresa», afirma. També adverteix que «molts ciutadans tampoc no entendran la desaparició de la meitat de les places actuals d’aparcament sense una alternativa real sobre la taula». La promoció de Metrovacesa a l’Alcoholera afectarà a la majoria de l’espai del pàrquing de l’estació.