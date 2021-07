Mentre conduïa en direcció a Sant Joan de Vilatorrada, dimecres, un lector va veure que hi havia restes de poda a totes dues voreres del sector del Congost, de Manresa. Tant en una com a l’altra hi havia branques i troncs, així que si s’havia de passar caminant per aquell tram calia baixar a la carretera, amb el risc que això comporta.