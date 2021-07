La Fundació Mercè Fontanilles ha iniciat a Manresa el projecte Borsa d’Habitatge que permet donar llar a nou joves migrats en tres pisos compartits. Es tracta d’un servei residencial i d’acompanyament adreçat a joves en situació d’extrema vulnerabilitat sense llar, vivint en una llar inadequada o en un habitatge insegur.

Es tracta de joves migrats sols que han passat o no pel circuit de protecció al menor en arribar a Catalunya, amb la majoria d’edat acabada de complir. Actualment aquest servei ja està en funcionament a Barcelona i durant aquest any es preveu que arribi a d’altres ciutats de Catalunya.

El projecte dona resposta a la necessitat d’habitatge de persones sense llar com a punt de partida per arribar a la seva inserció sociolaboral. Per assolir la inclusió dels joves es porta a terme un acompanyament individualitzat abordant les seves necessitats educatives, socials, emocionals i de salut.