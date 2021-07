El certificat de vacunació obre les portes a tota la Unió Europea i, per tant, és possible viatjar sense impediments a països de l’espai comunitari com Suècia i Finlàndia, a l’extrem nord oriental, o a Romania, Bulgària o Grècia, als Balcans. Tot i això, les agències de viatge del Bages asseguren que, arran de l’aprovació d’aquest document digital, no hi ha hagut un increment de la demanda per viatjar i, malgrat aplaudeixen la iniciativa, no creuen que porti un increment molt significatiu de clients les properes setmanes.

Els clients opten majoritàriament per destins dins de l’estat espanyol, sobretot les illes Balears i Canàries, i com a màxim s’aventuren a anar països europeus veïns, com França i Itàlia. Un cop va acabar l’estat d’alarma i va arribar la calor, les agències van notar més moviment a les seves oficines, però des de llavors no s’han incrementat les sol·licituds per viatjar i responsables del sector apunten que es mouen aquest estiu un 30% per sota de fa dos anys quant a facturació, que significa que hi ha més moviment que fa un any, quan algunes agències de Manresa asseguraven que la clientela havia caigut el 80%.

«Fins que no obrin les fronteres de destinacions com els Estats Units no tornarem a la normalitat d’abans, i és que aquest era un destí que es venia molt», afirma Anna Serra, de Viatges Viñolas. Les destinacions a l’estranger han caigut tant que en aquesta agència de Manresa asseguren que el 70% s’ha decantat per llocs dins del mateix estat espanyol i el 30% per a l’estranger. «A fora, he venut algunes destinacions com Egipte i Croàcia, entre altres països», afirma.

El sector percep que els clients temen les restriccions, el risc de no poder tornar si es contagien o haver-se de quedar a l’hotel en una quarantena que els impedeixi gaudir del viatge. «Inquietuds que s’aniran diluint a mesura que avanci la vacunació, però encara hi són», explica per la seva banda Sergi Massana, un dels responsables de Tot Turisme de Sallent. Per això les destinacions properes són les preferides aquest estiu, tot i que al parer de Massana, «si algú se sent segur per anar a Mallorca per què no va també a alguna illa grega o a Varsòvia, llocs on no cal visat i s’hi pot anar amb el certificat de vacunació europeu», i apunta que, amb les facilitats que dona el certificat per viatjar a països de la Unió, «és un bon moment per anar llocs turístics europeus perquè aquest any no hi haurà la concurrència d’altres estius amb l’arribada de turistes extracomunitaris». Però com que l’avenç del virus ha fet variar de forma inesperada en ocasions les restriccions, encara hi ha cert temor a marxar del país.

El Carib malgrat la covid

Tot i la reducció dels viatges de llarga distància, hi ha clients que s’aventuren a anar a destinacions llunyanes com el Carib. «Ho estem venent bastant», afirma Isabel Masanés, responsable de Viatges Masanés, tot indicant que hi ha indrets molt turístics que donen facilitats a l’arribada d’estrangers, com Cancun o Platja Bàvaro, i que les sol·licituds per anar de creuer han decaigut dràsticament. «Abans veníem molts creuers, però ara molt pocs», explica.

Els preus dels vols no han variat respecte a altres anys i viatjar aquest estiu té un cost molt similar al d’abans de la pandèmia, sense comptar les proves PCR que cal presentar en cas de no disposar del certificat de vacunació europeu o viatjar en una destinació fora de territori comunitari.