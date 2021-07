El gironellenc Pep Bernadas, responsable de la llibreria especialitzada en viatges Altaïr, afirma que percep ganes de viatjar, però encara hi ha massa dubtes per agafar l’avió i marxar a un altre país.

Com es presenta l’estiu per a les empreses que subsisteixen dels viatges?

Després de tants mesos de restriccions de mobilitat hi ha ganes de viatjar, però per altra banda hi ha molts dubtes per saber què podem fer. Per aquest motiu aquest any moltes persones que viatjaven a llocs distants opten per anar en cotxe a destinacions properes i curar-se en salut. I un cop estan dins del vehicle ja veuran el que es trobaran, però molts prefereixen un entorn segur sense complicacions a l’hora de moure’s.

El certificat de vacunació incentivarà els viatges, sobretot fora de l’estat?

És un document important perquè ajudarà a decidir moltes persones a marxar aquest estiu. Amb el certificat s’eviten quarantenes i haver de passar uns quants dies en un hotel sense poder veure el país. Qualsevol element sanitari i de control facilita els viatges en aquests moments de pandèmia. Serà important perquè donarà seguretat i això serà positiu per al sector turístic.

Aviat es podrà viatjar com abans?

En els propers mesos encara estarem immersos en els efectes de la pandèmia. Encara falta molta gent per vacunar i encara hi ha rebrots, ja sigui per descuits o per negligències. Hem de cenyir-nos a seguir les restriccions sanitàries per poder viatjar amb seguretat i no fer botellots i festa de forma irresponsable.

Qui tem més viatjar?

La gent més gran és la que tem més viatjar i els efectes de la pandèmia. Així, les persones més grans de 50 anys són reticents a viatjar. I és que fa molta mandra la incertesa i desconèixer què em trobaré i en quins condicions pèssimes hauré de viatjar.