L’Ajuntament ha obert el termini de presentació de sol·licituds de subvencions del Servei de Drets Socials. En la majoria, el termini de presentació de la convocatòria finalitza el 16 de juliol d’enguany.

El programa de serveis socials té per objecte el foment d’activitats i/o programes de tipus assistencial i/o de tractament social o promoció de la inclusió social. La dotació econòmica és de fins a un total de 35.000 euros.

El de salut pública s’adreça al foment d’activitats orientades a la protecció i a la promoció de la salut de les persones i a la prevenció de la malaltia. La dotació és de fins a 19.500 euros.

El programa per a la millora de la qualitat de vida de les persones grans té com a objectiu fomentar projectes i activitats amb aquesta finalitat. La dotació econòmica és de fins a 4.500 euros.

El programa per la igualtat efectiva de les dones té per objecte el foment de projectes i activitats per a la millora de la seva qualitat de vida i el treball per a la igualtat efectiva entre homes i dones. La dotació econòmica és de fins a 4.000 euros.

El programa per la diversitat afectiva, sexual i de gènere s’adreça al foment de projectes i activitats per a la prevenció i l’erradicació de la LGTBIfòbia. S’hi destinarà fins a 1.000 euros.

El programa de barris i acció comunitària pretén fomentar i desenvolupar la participació ciutadana en els assumptes d’interès públic i en activitats de caràcter comunitari. L’Ajuntament hi destinarà fins a 30.000 euros.

El de cooperació té per objecte la subvenció de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. S’hi destinarà fins a 45.000 euros. En aquests dos darrers casos, el termini de presentació de la convocatòria finalitza el 30 de setembre.