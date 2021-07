L'Associació per a la Reeducació Auditiva dels Nens Sords (Arans), que també atenia persones amb problemes de logopèdia, s'ha dissol un cop ha aconseguit que una institució de la ciutat, la FUB-UManresa, s'encarregui de treballadores i usuaris.

Els seus 53 anys d'activitat tindran continuïtat en un espai específic dintre de la Clínica Universitària que porta el seu nom.

Feia anys que Arans lluitava contra les dificultats econòmiques que comportava la seva activitat com associació que no tenia ànim de lucre sinó de servei social en un àmbit que el 1968 no estava cobert, sobretot per als infants de famílies amb pocs recursos econòmics.

Durant 53 anys ha ajudat 4.000 persones amb problemes d'oïda i parla, ha tramitat beques, ha cercat exigus ajuts institucionals, ha hagut de fer front a la davallada de socis i ha convertit la seva venda pionera de roses per Sant Jordi en un puntual del seu finançament, que els darrers anys també s'ha vist afectat de ple per la pandèmia.

Alfons Haro Nájar, president d'Arans, respirava alleujat i així ho transmetia en la roda de premsa oferta conjuntament amb Valentí Martínez Espinosa, director general de la Fundació Universitària del Bages, i Mariona Homs Alsina, regidora d'Acció i Inclusió Social de l'Ajuntament de Manresa.

La Fundació Universitària del Bages i l’Associació per a la Reeducació Auditiva dels nens sords de Manresa (Arans) feien públic d'aquesta forma l'acord al que havien arribat segons el qual la Clínica Universitària assumeix els serveis que fins ara oferia aquesta entitat.