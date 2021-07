A partir de demà, dimarts 6 de juliol, la cirurgia maxil·lofacial ambulatòria de la Fundació Althaia deixarà la Clínica Sant Josep i es realitzarà a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

D’aquesta manera, se centralitzarà l’activitat de la unitat, que fins ara ja duia a terme a Sant Joan de Déu les consultes externes i les intervencions més complexes de cirurgia oncològica de cap i coll.

És previst que a final de setembre també es traslladi a Sant Joan de Déu l’activitat del Servei d’Otorrinolaringologia, ubicat al Centre Hospitalari, fet que permetrà finalitzar el procés d’unificació de l’atenció especialitzada en un sol edifici, tal com estava previst.

A partir d’ara, la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial estarà ubicada a l’àrea quirúrgica de la planta -3 de Sant Joan de Déu, en uns nous espais que s’han adaptat perquè tinguin una major funcionalitat.

Amb el canvi d’ubicació s’amplia l’espai destinat a aquesta especialitat, en total tindrà 38,5 m², el que permet oferir un millor servei als usuaris i unes millors condicions de treball als professionals, que podran treballar de manera integrada amb la resta d’especialitats quirúrgiques.

Els nous espais constaran d’una sala de tractament més gran, de gairebé 25 m², on es farà la cirurgia ambulatòria, principalment cirurgia oral i cirurgia menor de cap i coll, i on s’atendrà els pacients d’urgències. Aquesta sala s’ha equipat amb una maquinària de climatització i control de partícules i bacteris per garantir l’asèpsia de l’espai.

En aquests nous espais també s’hi faran les consultes externes de l’especialitat, que inclouen les primeres visites, les visites successives i els controls postoperatoris. L’àrea, que també disposa d’una sala d’espera, té acabats de fusta per humanitzar l’espai i donar-li calidesa.

Les intervencions més complexes de cirurgia oncològica de cap i coll, que requereixen vigilància constant postquirúrgica o ingrés a l’UCI, se seguiran fent a dins del bloc quirúrgic de l’Hospital Sant Joan de Déu, en un quiròfan convencional.

1.550 intervencions l’any

L’especialitat de cirurgia maxil·lofacial comprèn diferents àrees d’activitat relacionades amb la cirurgia oral i facial, com la cirurgia ortognàtica, implants dentals ossis, infeccions i abscessos facials i cervicals, malformacions congènites facials, nasals o d’orella, traumatismes facials i tumors de cara i coll, entre d’altres.

La Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial d’Althaia està formada per tres facultatius especialistes en maxil·lofacial i dos professionals d’infermeria.

Cada any atén unes 3.000 visites i realitza unes 1.550 intervencions quirúrgiques, la majoria de les quals són intervencions ambulatòries.

Unificació de l’atenció

Amb el trasllat de l’activitat de la Unitat de Cirurgia Maxil·lofacial i del Servei d’Otorrinolaringologia, previst per al mes de setembre, finalitzarà el procés gradual d’unificació de l’atenció especialitzada en un sol edifici, l’Hospital Sant Joan de Déu, tal com s’havia planificat.

D’altra banda, la Clínica Sant Josep és l’edifici on es concentra l’activitat mutual i privada de la Fundació Althaia, i al Centre Hospitalari hi ha l’activitat sociosanitària, amb les unitats de Convalescència i Llarga Estada, la Rehabilitació ambulatòria i l’associada a l’activitat sociosanitària, el Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SESMDI) i, també, altres serveis administratius.