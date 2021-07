El concert solidari de de T’embolica la Troca a favor de la Fundació del Convent de Santa Clara va aconseguir recollir 1.100 litres de llet, que s’aportaran a la plataforma d'aliments de Manresa.

Per accedir al concert s’havia demanat que el públic donés un pack de sis brics de llet, que era el preu de l’entrada. Els dies previs, algunes persones que no hi van poder assistir van fer la seva donació de brics llet amb motiu d’aquesta crida.

El concert es va fer al pati interior del convent de Santa Clara i hi van assistir més d’un centenar de persones. Els components de T’embolica la Troca (Carme Grau, Imma Perlacia, Pere Llobet i Lluís Sarró) van tenir la col·laboració de Jordi Llobet a la bateria, Núria Sarró al piano i Jordi Torras a les guitarres.

T’embolica la Troca va interpretar les cançons del seu segon disc “Aire, Terra, Mar” i, en acabar el concert, degut a la insistència del públic va oferir tres bisos. Les cançons més aplaudides van ser "Aire, Terra i Mar" i "Confinats".