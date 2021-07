En els temps actuals, el focus del món industrial està centrat en la innovació tecnològica, que es canalitza a través de la transformació dels processos per via automatització i digitalització, el que ja coneixem tots com a indústria 4.0, i la millora contínua del producte. Som, doncs, davant d’una nova revolució industrial a la qual cal incorporar-se, sigui quina sigui la mida de l’empresa industrial, si vol continuar sent competitiva davant les noves exigències del mercat global.

El teixit industrial de la Catalunya Central es caracteritza per empreses molt dinàmiques amb una gran passió per l’emprenedoria i el món industrial, que, en ocasions, no troben en les grans companyies de serveis d’enginyeria de l’àrea metropolitana la resposta a les seves necessitats de serveis tecnològics.

La detecció reiterada d’aquestes necessitats, així com la posició estratègica del Bages, la seva xarxa de comunicacions i la seva forta especialització i tradició productiva, juntament amb la potencialitat de noves indústries emergents, van ser els fonaments de la meva decisió de fundar Tecksrel Engineering SL.

Aquest projecte empresarial neix el 2018 per oferir al teixit industrial del Bages, i del seu entorn, un servei d’enginyeria local, flexible a les necessitats dels clients i focalitzat a oferir un servei adaptat a la realitat de cada client, amb un tracte proper i de qualitat.

La clau de l’èxit és la confiança en les capacitats pròpies, tant tècniques com de gestió de persones i projectes, i la perseverança en l’objectiu principal de base: la fidelització del client a través d’un servei de qualitat, proper i de confiança.

Això implica aportar solucions competitives pel que fa a noves instal·lacions, com de modernització de les que ja hi ha, actualitzar processos i productes i dur-hi mà d’obra qualificada per donar suport a les empreses sense incrementar estructura, sempre amb el valor afegit de la proactivitat i l’aportació d’idees de qualitat per a l’èxit dels projectes en els quals estem implicats.

Servei a més de 40 empreses

En els tres anys de vida ja s’ha donat servei a més de 40 empreses, de sectors tan diversos com l’automoció, la indústria aeronàutica, la indústria ferroviària, l’embalaltge, la mineria, la indústria militar i, en general, els fabricants de maquinària.

S’ha contractat un total de 18 persones tant per aportar servei a les seves oficines tècniques com per gestionar projectes de disseny mecatrònic, d’industrialització de nou producte i processos de fabricació i de gestió integral del projecte si escau o de gestió de projectes clau en mà. Com a enginyeria, ha treballat en molts sectors i en projectes molt diversos, i aquesta varietat li permet contribuir a la transferència de coneixement dins del teixit industrial i aportar solucions provades procedents d’altres sectors.

Diversitat de feines

Tecksrel ofereix serveis d’enginyeria de producte i procés, ja sigui des de les seves oficines a Manresa o a casa del client (outsourcing), en funció del projecte. Disposa de les llicències dels principals softwares disponibles per facilitar la comunicació amb el client i, òbviament, també de les persones formades per poder-los utilitzar. Disposa d’un equip d’enginyers sènior i júnior, i d’un equip de delineació per poder abastar totes les tasques que es requereixen. Els serveis poden anar des de la col·laboració puntual per algun aspecte d’una màquina, per exemple, uns utillatges de soldadura o utillatges de robotització, fins al disseny complet d’una màquina, amb els càlculs d’elements finits i els manuals de manteniment inclosos. També s’han desenvolupat productes específics per solucionar peticions concretes i s’han utilitzat tecnologies, com per exemple posicionadors GPS o desenvolupament d’apps. Malgrat que el seu focus han estat sempre els fabricants de maquinària, que són molt exigents pel que fa a qualitat en el disseny del producte, també s’està treballant amb empreses industrials de sectors molt variats, com el miner, el d’embalatge, el tèxtil, el ceràmic, etc.

Des de l’inici, el projecte ha funcionat de forma molt fluida, i hi ha incorporat paulatinament més i més clients, i també col·laboradors de diferents perfils per poder atendre de forma correcta la demanda creixent. La clau de l’èxit de Tecksrel és, per una banda, la confiança dels clients en els projectes executats, i un equip de persones amb experiència i motivat en el projecte.

Recentment, s’ha incorporat el servei de selecció (recruiting) de personal tècnic. Tecksrel és conscient de la importància de les persones per a les empreses i el fet que el seu equip estigui alineat amb els valors d’una empresa és fonamental per al seu èxit. Durant aquests tres anys s’ha pogut adquirir experiència en el procés de selecció de personal altament qualificat, que es vol aprofitar per ajudar la resta de teixit industrial. És per això que des de fa pocs mesos s’ofereix també el servei de selecció i de formació interna de personal tècnic per a terceres empreses, comptant com a garantia l’experiència de Tecksrel en aquesta tasca.

L’equip de Tecksrel és experimentat; exemples d’això són els projectes on hem participat. De diferents tipologies, de més estructurals com el sector miner i portuari. En aquest últim, les passarel·les d’embarcament portuàries per Adelte Group, un dels principals fabricants de maquinaria de Catalunya.

Un equip de cinc enginyers i dissenyadors aporta tota la seva experiència, en col·laboració amb la gran oficina tècnica d’Adelte, en el disseny d’estructures sotmeses a nivells molt alts de corrosió, sol·licitació mecànica i amb un molt alt nivell de qualitat requerit pel producte. El valor que podem aportar és altament especialitzat i específic.

L’empresa Adelte confia en Tecksrel des del 2018 nonstop i ha participat en projectes per a ports tan importants com Southampton, Miami, Boston, Dubai i Port Canaveral.

Altres tipologies on Tecksel aporta un gran valor afegit i professional són projectes de maquinària amb un alt nivell d’automatització. Destaquem un total de més de vint projectes orientats a mans de robots, paletitzadors, màquines automàtiques d’ompliment de bidons, processos de fregament i poliment robotitzats.

Vehicle AMR des de zero

El gran repte actual és un projecte de creació des de zero d’un vehicle AMR autònom amb bateries i intel·ligència pròpia; perquè ens entenguem, com si fos una Roomba® per a aplicacions industrials. És una aplicació de la qual no es poden donar detalls, però el mercat no disposa de vehicles AMR amb una funció final tan específica i concreta. I on els vehicles de mercat no serveixen. S’ha hagut d’evolucionar des de zero tant la part mecànica, l’elèctrica i l’electrònica/informàtica. És un gran repte que afrontem conjuntament amb el fabricant del vehicle des de fa un any, i podem dir que arribem a les proves finals.

La implantació dels vehicles AMR està en ple creixement, i aquí és on Tecksrel pot oferir la seva experiència en el desenvolupament de vehicles o robots mòbils d’aquesta tipologia, sobretot per a aplicacions infinites.

En definitiva, Tecksrel és una empresa jove però amb una expertesa gran, que es va obrint camí al Bages i a Catalunya, i afegeix valor d’alta qualitat i especialització al teixit industrial existent amb flexibilitat, professionalitat i bon tracte.