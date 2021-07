La primera divisió dels il·lusionistes europeus ha respirat il·lusió els darrers dies a Manresa. Els mags han participat entusiasmats en el campionat perquè alguns feia més d’un any que no trepitjaven els escenaris i trobaven a faltar l’alè del públic. «Hi havia moltes ganes que se celebrés el certamen perquè després del coronavirus ha estat una oportunitat de trobar-nos molts mags», explicava l’il·lusionista solsoní Pere Rafart, que ha participat en unes de les gales del certamen, tot i que ell no hi ha competit. En alguns països, com Alemanya, van obrir les sales teatrals tot just fa dos mesos, i per aquest motiu s’ha viscut, entre els artistes, com una alenada d’aire que obre les portes a futurs bolos.

No només hi havia gales sorprenents, sinó també xerrades de mags i un mercat a la Sala Petita on empreses del sector i artistes eren presents venent material per a trucs de màgia. Hi havia el conegut veterà il·lusionista català Màgic Andreu, que mostrava a tots els que s’apropaven al seu estand els productes que hi exhibia. «Ha estat màgia de primer nivell i una oportunitat per a la gent de Manresa, que ha pogut assistir a la gala de diumenge a la tarda, de veure un espectacle de molta qualitat», afegia Rafart.

«Tot i que encara no hem sortit de la pandèmia, hem donat esperança perquè tot està tornant al seu lloc. Això s’ha demostrat amb l’entusiasme del públic, que ha gaudit com mai del campionat, malgrat les condicions amb les quals s’ha hagut de celebrar», explicava May Closa, una de les organitzadores. I és que no ha faltat gel ni les mascaretes, tot seguint les mesures sanitàries. Mags alemanys, que no han pogut actuar en els teatres del seu país durant més d’un any, es mostraven alleujats davant els organitzadors.

«Aquest certamen ha anat molt bé, en part, perquè la gent estava tipa de fer actuacions online. I és que no es perceben les mateixes sensacions quan tens els espectadors a poca distància. Hi havia ganes d’abraçar-se i de tornar-se a veure», afegia.

Tancant contractes

«A mi m’han contractat per a un festival de Banyoles el setembre», explicava ahir satisfet al pati del Kursaal el mag Ramó, de Sant Joan Despí, i afegia: «És una oportunitat perquè organitzadors d’esdeveniments estan presents a Manresa aquests dies i et poden oferir un bolo». Afirma que després d’uns mesos calamitosos per al sector de la cultura és un respir la celebració del congrés, i és que abans de la pandèmia tenia programades actuacions a França, Itàlia i Suècia, però es van haver de cancel·lar amb el confinament i el tancament de fronteres. «Vam arribar de Las Vegas, als Estats Units, per gravar un número per a la televisió i van tancar tots els aeroports», afegia.

Al pati del Kursaal i al Passeig, amb les terrasses acollint converses de professionals de la màgia, es tancaven alguns contractes, i hi havia tertúlies al voltant de tècniques sobre il·lusionisme. Mags d’altres països asseguraven que el campionat, més enllà de participar amb l’aspiració de guanyar, és una oportunitat d’entaular contactes i aprendre.

«El festival és important i és una mostra que a la Catalunya Central s’hi fan coses interessants i amb una dimensió internacional que a vegades passen desapercebudes per als que hi vivim», assegurava el mag solsoní Pere Rafart, que celebrava no haver d’agafar un avió aquest cop per assistir a un certamen europeu de màgia.