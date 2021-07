No és cap truc de màgia. Manresa s’ha consolidat en el mapa europeu de l’il·lusionisme amb la celebració els darrers quatre dies de la quarta edició del Campionat Europeu de Màgia, per on han desfilat més de 450 professionals, molts d’ells autèntiques primeres espases, i amants d’aquesta disciplina escènica vinguts d’arreu del continent. Un certamen que ha donat visibilitat a la capital del Bages entre els mags, tant artistes consolidats com aficionats, i que obre la possibilitat que la ciutat aculli més activitats de màgia amb ressò.

«Els mags de Catalunya ja coneixíem molt Manresa perquè fa anys que s’hi celebra la Nit dels Genis, que reuneix il·lusionistes reconeguts mundialment. Amb el festival celebrat els darrers dies hem tingut l’oportunitat de veure-hi els millors d’Europa», explicava ahir, dia de la clausura del certamen, Ramon Florez Ramó, que va quedar segon en la categoria de Grans Il·lusions i va guanyar el premi especial d’Invenció. I és que els guanyadors del certamen que ha tingut lloc a Manresa participaran l’any que ve en el campionat mundial que tindrà lloc al Quebec.

Pel passeig de Pere III era fàcil veure el cap de setmana mags fent petits trucs en ple carrer, deixant bocabadats vianants i qui prenia la fresca, però la màgia més espectacular es podia veure a l’interior del teatre Kursaal. Les gales estaven reservades tots els dies als participants en el congrés, però ahir a la tarda hi va haver una funció oberta a la ciutadania perquè els curiosos poguessin fer un tast del talent il·lusionista que s’hi coïa.

Un paper que cobrava vida i que fugia del senyor que l’escrivia, un mag que misteriosament feia rajar aigua de les seves mans, persones que es tallaven per la meitat sense vessar ni una gota de sang... les millors apostes escèniques en il·lusionisme d’Europa es van poder veure ahir sobre l’escenari manresà. Al migdia van actuar els guanyadors del campionat i van aconseguir una ovació del públic, també mags. Uns espectadors exigents, experts en la matèria i a qui no se’ls escapa mai cap detall, que aplaudien i s’aixecaven de la butaca en no trobar cap explicació als trucs de màgia que presenciaven.

En cloure l’acte del migdia, els organitzadors del campionat donaven les gràcies als participants, un 60% del quals procedien d’altres països d’Europa, i convidaven els mags al proper certamen, que tindrà lloc al 2024 a la ciutat russa de Sant Petersburg, que agafarà el relleu de Manresa. I és que el certamen té lloc cada tres anys. En les edicions anteriors s’havia celebrat a la ciutat britànica de Blackpool i a Marsella. «El balanç és molt bo perquè, podríem dir, que ha estat el millor congrés. Les edicions anteriors eren les primeres i s’havien de solucionar problemes organitzatius, però aquest cop tot ha sortit rodó. Manresa quedarà en el record durant molt temps entre els principals mags d’Europa», destacava ahir Xavier Tapias, mag reconegut internacionalment i un dels organitzadors del certamen.

Que Manresa hagi esdevingut seu del festival no era una casualitat sinó fruit de la bona experiència de la Nit dels Genis, que celebra anualment des de fa prop de deu anys, i del fet que acollís amb èxit el 2017 el Congrés Màgic Nacional, d’àmbit estatal. També del pes i el reconeixement que té a la FISM Europe (Federació Internacional de Societats Màgiques) l’entitat Geni, que encapçala Tapias i May Closa.

El certamen obre la possibilitat a fer altres activitats sobre il·lusionisme a la ciutat. «Ara hem de descansar després d’aquests dies. L’any que ve se celebrarà el desè aniversari de la Nit dels Genis i hem de parlar si, arran d’aquesta experiència, ho organitzem a escala nacional, europea o mundial, sempre tenint en compte les limitacions de Manresa», afegia Tapias.

Una ciutat preparada?

L’organització està molt satisfeta de l’evolució del campionat europeu i celebra que Manresa hagi acollit tan bé l’esdeveniment. «Ens tracten molt bé, ens escolten i al teatre atenen les nostres necessitats», explicava a aquest diari May Closa, també membre de l’organització del congrés. Tot i així, la ciutat també es veu limitada a l’hora d’acollir un festival d’aquesta envergadura.

«Hi havia prop de 500 participants i a Manresa no hi ha places hoteleres per a tots aquests assistents, i les que hi ha no són ben bé al centre sinó als afores o a altres municipis, així que també hem d’organitzar el transport perquè hi pugin arribar, ja que tots aquests emplaçaments no estan ben comunicats», afegia. Molts han pogut allotjar-se a apartaments turístics, tot i que n’hi havia que reconeixien que els havia costat trobar lloc.

En tot cas, artistes de renom en el món de l’il·lusionisme fora de Catalunya i els seus seguidors han tingut l’oportunitat de conèixer Manresa i molts asseguraven que els ha encantat l’estada.