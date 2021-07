Manresa acull aquest dimarts a la tarda la primera de les dues maratons de vacunació sense cita prèvia programades pel departament de Salut a la capital del Bages. La vacunació d'avui es fa a l'antic escorxador des de 2/4 de 4 fins a les 7 de la tarda. Inicialment, el departament va informar que aquesta es duria a terme també en horari de matí (i així ho va publicar Regió7), però posteriorment s'ha rectificat i s'ha limitat només a la tarda.

La segona de les maratons de vacunació prevista a Manresa, aquest proper dijous 8 de juliol, sí que tindrà activitat matí i tarda: a l'edifici de l'Anònima s'hi podrà anar de 9 a 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda, i al Convent de Santa Clara es vacunarà de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Per a avui dimarts hi ha jornades de vacunació sense cita prèvia previstes a Sant Vicenç de Castellet (Can Soler, de 10:30 del matí a 20h de la tarda); Cardona (plaça de la Fira, de 18 a 22h del vespre) i Navarcles (pavelló, de 16 a 20h de la tarda)

Només per a majors de 30 anys

La convocatòria de maratons de vacunació a la regió es va fer abans de la decisió d’obrir la vacunació a totes les persones de més de 16 anys, fet que ha obligat a replantejar els criteris per accedir-hi. Així, les vacunacions previstes en els propers quinze dies al Bages, Berguedà, Moianès i Anoia s’adrecen a persones de més de 30 anys. S’adreça a persones que no han rebut cap dosi de la vacuna i que no han passat la covid en els darrers sis mesos. Per poder rebre la vacuna cal pertànyer a aquella àrea bàsica on es porta a terme i només caldrà presentar-se al lloc de vacunació i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu.