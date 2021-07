L’empitjorament de la situació epidemiològica al territori provocada per la pandèmia de la covid-19 obliga a la Fundació Althaia a prendre de nou mesures per restringir l’accés a l’Hospital de Sant Joan de Déu, de Manresa. A partir d’aquest dimecres, la institució reduirà l’horari d’acompanyament dels pacients no covid ingressats a les plantes d’hospitalització convencional de Sant Joan de Déu, que només podran tenir un sol acompanyant de 12.00 a 14.00 hores.

Les dades mostren un empitjorament de la situació epidemiològica al Bages-Solsonès. La incidència i la velocitat de contagi de la Covid-19 s’han vist incrementats considerablement durant l’última setmana. La incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants ha passat de 58 a 251, i la velocitat de contagi de 2,13 a 3,35. Això fa que el risc de rebrot a 14 dies se situï a 839, quan fa 7 dies era del 123. Actualment, hi ha 3 pacients amb Covid-19 ingressats a l’Hospital de Sant Joan de Déu.

Aquesta situació ha fet que la Fundació Althaia hagi activat de nou la Fase 2 de la normativa d’accessibilitat per preservar la seguretat i la salut de les persones ingressades i dels professionals que les atenen. També per evitar brots intrahospitalaris que poden posar en perill la vida dels pacients i dificultar l’activitat assistencial, comprometent la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.

D’acord amb el protocol d’accés, l’acompanyament als pacients no covid a les plantes d’hospitalització convencional només estarà permès en horari restringit, mentre que a les unitats covid, a consultes externes i a urgències no es permetrà l’entrada d’acompanyants, tret de casos excepcionals. La normativa d’accés també obliga a interrompre les visites que rebien els pacients ingressats a la unitat d’hospitalització de Salut Mental d’adults.

Els acompanyants han de portar sempre la mascareta posada, mantenir la distància de seguretat i rentar-se sovint les mans. Cal recordar que en cap cas es permeten l’acompanyament si es presenten símptomes compatibles amb la Covid-19.