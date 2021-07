La primera jornada de vacunació sense cita prèvia a Manresa ha generat aquest dimarts a la tarda cues de més d'una hora d'espera. Al davant de l’antic escorxador, que acull avui la marató de vacunació exprés (des de 2/4 de 4 fins a les 7 de la tarda), s’ha registrat moviment des de força estona abans de l'obertura de portes. Una situació que ja s'havia produït prèviament a Sant Vicenç, on avui es fa una jornada continuada des de 2/4 d'11 del matí. També hi ha vacunacions exprés convocades a Navarcles i Cardona. En el cas de Sant Vicenç de Castellet, s’han vist cues des de quarts de nou del matí, dues hores abans de l'obertura de l'espai.

A la capital bagenca també s’han format cues a primera hora del dia, ja que inicialment el departament havia comunicat que la marató de vacunació d'aquest dimarts es duria a terme en horari de matí, però posteriorment s’ha rectificat i s’ha limitat només a la tarda. Tot i això, la segona jornada de vacunació sense cita prèvia a la capital del Bages, prevista per aquest proper dijous 8 de juliol, sí que tindrà activitat matí i tarda: a l’edifici de l’Anònima s’hi podrà anar de 9 a 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda, i al Convent de Santa Clara es vacunarà a 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

La mitjana d’edat predominant dels usuaris ha estat major de trenta anys. De fet, el Departament de Salut va establir aquest límit d’edat la setmana passada a l’hora d’acudir als centres de vacunació exprés. No obstant, al llarg de la jornada d’avui, s’han vist persones d’entre 16 i 29 anys fent cua per tal de poder vacunar-se, davant la dificultat de demanar cita per el canal habitual.

El tret de sortida de les vacunacions exprés al Bages es va donar a Súria el passat 1 de juliol, amb més de 900 dosis administrades. Anteriorment, però, s’havien viscut altres jornades en diferents poblacions del Berguedà, com Puig-Reig, Gironella o Bagà. Tot i això, el gruix de les maratons es concentrarà al llarg d’aquesta setmana i la que ve, amb jornades de vacunacions exprés en diferents punts del Bages, el Berguedà i el Moianès.