Manresa, el Moianès i el Solsonès no són els únics territoris de Catalunya on no es pot avortar quirúrgicament de manera voluntària. Ahir, la diputada de la CUP Laia Estrada i la regidora de Fem Manresa Gemma Boix, van assegurar, en una roda de premsa a Manresa, que aquest problema també s’estén a altres territoris com les terres de l’Ebre i Ponent.

Després que el febrer de 2020 les organitzacions bagenques Acció Lila i L’Aldarull LGBTI+ denunciessin aquest fet, el grup municipal Fem Manresa va intentar revertir aquesta situació, però, més d’un any més tard, la segueix pràcticament igual.

Actualment, segons Boix, a la Catalunya Central, una persona gestant només pot avortar, a Manresa, de forma farmacològica i fins a la novena setmana d’embaràs. Entre les setmanes 9 i 10 cal desplaçar-se fins a Igualada i, per efectuar l’avortament quirúrgicament, el desplaçament és sovint a Barcelona i en clíniques privades.

Boix i Estrada van dir que no entenien que a Althaia hi hagi els recursos i la infraestructura per a practicar avortaments quirúrgics quan es tracta de casos com una violació, el risc de la vida de la mare o una malformació del fetus, però, en canvi, «l’hospital es nega a fer-ho quan la interrupció de l’embaràs és voluntària».

L’Orde de Sant Joan de Déu forma part del patronat d’Althaia i Boix denuncia la seva negativa a l’avortament en els centres en què aquesta entitat hi és present.

Qui també forma part d’aquest patronat és l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. De fet, n’és el president. Boix i Estrada també es van mostrar crítiques amb ell: «l’Ajuntament defensa el posicionament de Sant Joan de Déu, traient pressió al patronat i derivant la responsabilitat a CatSalut». També denuncien la poca claredat tant del govern municipal com d’Althaia a l’hora de respondre a les seves peticions.

Fem Manresa diu trobar-se davant d’un topall administratiu de no resposta i, per tant, ahir va presentar als Serveis Territorials de Salut de la Catalunya Central un document sol·licitant una llista d’informacions com ara el nombre de derivacions anuals per cada hospital de la regió de la Catalunya Central i el nombre de dones que s’han hagut de desplaçar per poder avortar, entre d’altres. Estrada també va anunciar que la CUP presentaria una moció al Parlament denunciant aquesta qüestió durant el proper ple.

Finalment, Estrada i Boix van titllar el govern català d’incapaç de desplegar completament la llei de 2010 i van manifestar la necessitat d’unitats especialitzades i de més formació per «blindar definitivament el dret a l’avortament».