Aquest matí s'ha inaugurat en un espai de l'amplíssim vestíbul de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa la instal·lació ceràmica amb què l'artista bagenca Anna Benet ha volgut retre homenatge als professionals sanitaris i a la resta de personal de l'hospital, que durant tots aquests mesos, i encara ara, estan lluitant contra la pandèmia. L'acte ha aplegat al director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells; a la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Teresa Sabater; al director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a la Catalunya Central, Lluís Cerarols; al comissari del projecte Art+Salut, Miquel Bardagil; a la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit, i a l'autora de l'obra que, per fer-la, va anar diversos dies a l'hospital per recollir les empremtes dels treballadors.

Cada empremta va quedar marcada en unes boletes de ceràmica i de porcellana. En total n'hi ha mil. Juntes, conformen una obra que Jovells, primer a parlar, ha comparat amb un estol d'estornells o de peixos, que, quan s'ajunten, perden el protagonisme individual i el cedeixen per aconseguir objectius col·lectius. Al seu entendre, la peça és una metàfora perfecta de la feina col·lectiva que han fet els professionals i el personal de la salut per combatre la covid. Jovells ha felicitat als Departaments de Cultura i de Salut per la iniciativa, que també ha arribat als hospitals de Vic, de Berga i d'Igualada.

Ha admès que si no s'havia posat cap obra al vestíbul era perquè "és un espai molt noble" i feia un cert respecte. L'obra de Bonet, ha remarcat, "dignifica i dona vida a l'espai". Ha aprofitat l'acte per recordar que la situació actual pel que fa a la pandèmia no és tan bona com es voldria i que l'obra de Bonet també ha de servir "com a recordatori que no podem abaixar la guàrdia".

Teresa Sabater ha remarcat que "és una manera diferent de fer un reconeixement als professionals" i que, com que era complicat posar una obra als 38 centres d'atenció primària de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, la idea de posar-les als quatre hospitals va semblar la més adient. La de Manresa és la darrera que quedava per inaugurar. Com Jovells, ha admès que a aquestes alçades "comptàvem que estaríem millor" però ha llençat un missatge d'optimisme lligat amb les vacunes, abans de donar les gràcies a l'artista.

Lluís Cerarols ha explicat la gènesi del projecte. Com Jovells, ell també ha interpretat l'obra com un estol d'ocells per representar que "quan unim esforços som capaços de lluitar contra l'adversitat". El comissari del projecte, que porta per enunciat Art+Salut, ha explicat que quan van rebre l'encàrrec -ell i Pep Espelt- de Salut i Cultura "ens va semblar una proposta molt engrescadora" i que, a l'hora de seleccionar els artistes, van voler que estiguessin "arrelats al territori" i que fossin de la generació dels 30-40 anys, que "han viscut la covid des d'un posició molt diferent a la que pot tenir una persona de 60 anys". Ha reflexionat sobre el poder terapèutic de l'art i ha destacat el fet que a cada hospital, als quals ha agraït la col·laboració, hi hagi una manifestació artística diferent.

L'artista ha agraït la col·laboració dels treballadors que es van prestar a participar-hi amb la seva empremta, paraula que dona nom a la seva creació. L'ha definit com un merescut "autohomenatge a la gent de l'hospital".

Ha tancat la inauguració la delegada Rosa Vestit, que ha celebrat el projecte. Per a ella l'obra no només "és un reconeixement al món sanitari sinó també a la societat". Com Jovells i Sabater ha reconegut que els moments actuals tornen a ser complicats i ha demanat un esforç de tothom, altre cop, per fer-hi front.

A la inauguració també hi han assistir professionals d'Althaia, com el doctor Ignasi Carrasco, director assistencial; Assumpta Prat, directora d'Infermeria, i el doctor Albert Estiarte, director de la Clínica Sant Josep. I les regidores Anna Crespo i Maria Mercè Tarragó.