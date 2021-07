Hi ha un fort increment generalitzat de casos de covid-19, però, hores d'ara, no té incidència hospitalària a Manresa.

A data d’avui, les dades referents a l’afectació del coronavirus SARS-CoV-2 a la Fundació Althaia són les següents:

Pacients ingressats en àrea Althaia COVID-19: 3 (no n’hi ha cap a l’UCI)

Defuncions (dada acumulada des del març del 2020): 312

Alta pacients ingressats (dada acumulada des del març del 2020): 2.562

Interpretant les dades vol dir que durant la darrera setmana s'han donat dues altes, que han fet passar la xifra acumulada d'altes de 2.560 a 2.562. La setmana anterior es van donar set altes.

No hi ha defuncions per covid-19 des del 2 de juny. La xifra a Althaia es manté en 312 persones mortes a causa de l'epidèmia.

I hi ha tres ingressats igual que la setmana anterior amb la diferència que fa set dies hi havia una persona a l'UCI i ara cap.

Tenint en compte que a l'Hospital de Sant Andreu no hi ha casos de covid des de fa un mes, la situació actual als centres assistencials de Manresa és de mínima afectació.