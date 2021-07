Manresa és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més velocitat de transmissió del virus, amb un índex de 4,36. Tant la capital com la comarca han multiplicat per sis el nombre de positius en una setmana. Aquesta situació es produeix en un context de proliferació generalitzada de casos a Catalunya entre la població jove que situa la mitjana d'edat dels contagiats a l'entorn dels 27 anys.

I la situació s'accelera. Si del 19 al 25 de juny es van detectar 19 casos, del 26 de juny al 2 de juliol van ser 125.

Si es fa el mateix exercici d'anàlisi de dades amb les proporcionades no avui sinó ahir la diferència és passar d'11 a 107.

La multiplicació de casos és per sis al Bages i per cinc a l'Anoia, per tres al Moianès, per quatre al Solsonès i per set a l'Alt Urgell. Al Berguedà és encara superior i a la Cerdanya també, sempre tenint en compte que els percentatges es disparen amb més facilitat a mesura que hi ha menys població.

Es multipliquen els casos

Prenent les franges de referència del 19 al 26 de juny i del 26 de juny al 2 de juliol, l'Alt Urgell ha passat de 13 a 93 casos; l'Anoia, de 57 a 285; el Bages, de 48 a 268; el Berguedà, de 3 a 68; la Cerdanya, de 3 a 92; el Moianès de 7 a 22, i el Solsonès, de 31 a 122.

El Solsonès continua com la comarca catalana amb més risc de rebrot (3.338) i també és la que té més incidència acumulada a 14 dies (1.144), però té la velocitat de contagi (2,89) per sota de la mitjana catalana.

La Cerdanya és la tercera comarca catalana en risc de rebrot (2.474) i l'Alt Urgell, la quarta (2.423). En posicions més moderades i per sota de la mitjana catalana hi ha l'Anoia (904), el Berguedà (843), el Bages (644) i el Moianès (641).

D'altra banda, el Berguedà és la segona comarca amb la velocitat de contagi més alta (4,57) només superada pels 4,67 punts del Ripollès. La Cerdanya és la tercera (4,57) i l'Alt Urgell la quarta (4,42).

En posicions més moderades de velocitat de transmissió del virus hi ha el Bages (3,65), l'Anoia (3,20) i el Moianès (2,88).

Manresa ponderada

Per ponderar les dades cal prendre com a un dels punts de referència que la mitjana catalana Catalunya és de 1.281 punts de risc de rebrot i 3,30 de velocitat de transmissió del virus.

Manresa es troba per sota en risc de rebrot (793) i per sobre en velocitat de contagi (4,36). El dia anterior Manresa estava a 696 i i 4,67.

A tenir en compte, també, que Manresa la quarta ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb menor risc de rebrot. Per sobre té Rubí (809), Santa Coloma de Gramenet (844), Terrassa (963), Mataró (967), l'Hospitalet (993), Reus (1.031), Mollet (1.152), Sant Boi (1.249), el Prat (1.277), Badalona (1.322), Cerdanyola (1.338), Granollers (1.420), Viladecans (1.452), Cornellà (1.452), Sabadell (1.493), Girona (1.503), Castelldefels (1.604), Barcelona (1.824) i Sant Cugat (2.416).

Un altre aspecte és que es tracta de la segona ciutat gran amb menys incidència acumulada de l'epidèmia a 14 dies (179). Només en té menys Lleida (115).

Però cal insistir que, en velocitat de contagi, es tracta de la primera de més de 50.000 habitants i la tercera si es miren també les poblacions de més de 20.000 habitants (el dia anterior era la primera).

De moment, Manresa encadena 8 dies de pujada contínua del risc de rebrot des dels 37 punts del dia 24 de juny. L'indicador actual es troba a un nivell similar que el que hi havia a mitjans de gener i a mitjans d'abril.