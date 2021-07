Des de l'11 de maig passat, la velocitat màxima permesa en pràcticament tots els carrers de Manresa és de 30 km/h. L'Ajuntament ha deixat passar uns dies de marge perquè els conductors s'hi adaptessin, però aquest dimecres ha anunciat a través d'un comunicat que el temps s'ha acabat i que, a partir d'aquest juliol la Policia Local ja farà controls amb el radar mòbil per enxampar els qui no respectin el nou límit.

Els únics carrers on encara es podrà anar a 50 km/h són la carretera de Viladordis, la Pujada Roja, la carretera d’igualada (C-37z) i el Polígon Industrial de Bufalvent. En canvi, el consistori alerta que ja s'està comprovant que que hi ha vials ara limitats a 30 km/h on sovint s'excedeix la velocitat. Són la carretera del Pont de Vilomara, la carretera de Santpedor, l’avinguda de les Bases de Manresa, l’avinguda dels Dolors, carretera de Cardona i el carrer Sant Cristòfol.

"Els objectius principals de ‘Ciutats a 30’ són la millora de la seguretat dels vianants i reduir l’accidentalitat i la gravetat de les lesions, millorar la coexistència amb altres modes de mobilitat més sostenible, millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació acústica", afirma l'Ajuntament en un comunicat. Amb aquest objectiu, la setmana de l’11 de maig es van realitzar a Manresa els treballs de substitució i nova instal·lació de senyalització vertical de límit de velocitat. També es va modificar el límit de velocitat en els quatre radars pedagògics situats a la ciutat, per tal d’anar recordant als conductors el nou límit a 30 km/h. Aquests radars estan situats a l’avinguda Bases de Manresa, a l’avinguda dels Dolors, a la carretera del Pont de Vilomara amb carrer Sant Joan de Déu i a la carretera del Pont de Vilomara amb carrer Trieta.

A partir d’aquest juliol, la Policia Local farà controls amb el radar mòbil per detectar el compliment d’aquesta nova normativa. L’objectiu és controlar la velocitat dels vehicles que circulen pel nucli urbà, per millorar la seguretat viària i evitar accidents i atropellaments.

Properament, també està previst el reforç d’aquest límit de velocitat amb pictogrames a la calçada, tal i com ja es va fer en la prova pilot a l’accés des de la C-55 per la carretera del Pont de Vilomara i al carrer de Sant Joan de Déu.