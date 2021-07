Des de dilluns vinent, dia 12 de juliol, els usuaris de la Clínica Sant Josep de Manresa ja podran aparcar en una de les 96 places del nou aparcament de pagament de les instal·lacions. Després de set mesos d'obres (tres menys dels previstos), aquest matí s'ha fet la inauguració de l'actuació, que ha suposat una inversió de 784.000 euros (IVA inclòs). La millora és més que evident i també ha servit per transformar el pati del Centre de Disminuïts Físics del Bages, que igualment forma part de la Fundació Althaia.

L'aparcament funcionarà les 24 hores del dia i les tarifes seran les següents: si l'estada és inferior a 15 minuts serà gratuït; els primers 60 minuts 0,046 euros per minut; i a partir del minut 60, 0,042 euros per minut. El màxim diari serà de 20 euros. Si l'estada és superior al 15 minuts, es procedirà a facturar l'estada des del minut zero.

A partir de dilluns, els cotxes entraran pel carrer dels Caputxins -com ja feien- i sortiran pel del Purgatori. El pati de l'entrada -on hi ha la barrera que s'aixecarà un cop recollit el tiquet- ha guanyat amplitud amb l'eliminació de la rotonda i dels parterres que hi havia. L'espai per als cotxes, de color ocre, ha quedat clarament diferenciat del dels vianants, de color gris. En aquesta part, a banda de les places per a cotxes (amb pèrgoles que es cobriran de vegetació), hi ha cinc places per a motos, tres per a persones amb mobilitat reduïda i dues que s'han reservat per a les furgonetes de servei del centre. Al costat del caixer automàtic per pagar hi ha un aparcament gratuït per a quatre patinets elèctrics que es podran carregar mentrestant (pagant). Davant de les entrades general i d'urgències de l'edifici principal (A) hi ha espai per a les ambulàncies i tres places gratuïtes per fer el desencotxament dels usuaris, que tindran quinze minuts de franc per realitzar aquesta parada i, també, perquè, en el cas que l'aparcament estigui ple, puguin sortir sense problemes. En aquest pati s'ha mantingut l'olivera i l'escultura de la verge, que s'ha mogut de lloc. Dos elements característics de la Clínica Sant Josep que s'han volgut conservar.

A la banda del darrere (on hi ha el Cimetir i les consultes privades, edifici B), passat el túnel, hi ha l'altre part de l'aparcament, que també té pèrgoles, en aquest cas cobertes de 190 panells solars que serviran per subministrar el 6,45% del consum total anual de l'edifici i per evitar l'emissió de 34 tones de gasos d'efecte hivernacle per any. Abans del túnel hi ha un altre caixer automàtic per pagar l'estona d'aparcament i, passat el túnel, davant de l'ascensor i de l'entrada al Cimetir, un altre. S'ha reforçat tot el tema de la senyalització i durant els tres primers mesos hi haurà un agent seguretat per resoldre els dubtes i problemes que puguin anar sorgint.

A l'entrada per Caputxins hi ha un semàfor que es posarà vermell si ha de sortir un ambulància. Aleshores, els cotxes hauran d'aturar-se per deixar-la sortir perquè les ambulàncies són els únics vehicles que entraran i que sortiran per aquest vial. A dins també hi haurà un semàfor amb el mateix objectiu.

L'emoció del doctor Estiarte

La inauguració, aquest matí, ha estat marcada per l'emoció expressada pel director de la Clínica, el doctor Albert Estiarte, que ha recordat que hi va començar a treballar l'any 1980 i que ja aleshores les germanetes filles de Sant Josep que hi havia es queixaven que hi mancava un aparcament com Déu mana. Fins ara, hi havia una dotzena de places gratuïtes perquè les 51 restants estaven ocupades pels professionals de la casa. El facultatiu que hi ha en actiu a la Clínica des de fa més anys, el doctor Lluís Guerrero, que ha estat present en la posada de llarg, també és dels que de ben segur que ha celebrat especialment aquestes obres.

El director general de la Fundació Althaia, Manel Jovells, ha definit l'actuació com "una obra estratègica" i ha destacat la millora del pati del Centre de Disminuïts Físics del Bages, que ha definit com "la joia de la corona d'Althaia" per la importància del servei que s'hi dona a la trentena d'usuaris, que amb el nou pati han guanyat un terra més regular per circular amb la cadira de rodes i, tot i que avui encara no estava acabat, una font, una barbacoa i dos horts urbans.

L'alcalde Marc Aloy, ha posat en relleu la important aportació per al barri de les Escodines i per a la ciutat en general de les obres a nivell de mobilitat i de pacificació del trànsit en el sentit que s'hauran acabat els vehicles donant voltes per trobar aparcament. Sobre aquest punt, Estiarte ha remarcat en la seva intervenció que en les enquestes de satisfacció als usuaris, l'aparcament sempre és el que rebia pitjor nota. Ha agraït la paciència dels pacients i dels professionals durant aquests mesos d'obres, en què es va fer necessari traslladar l'entrada i fer uns circuits alternatius per arribar als llocs.

Entre els assistents a la inauguració hi havia professionals d'Althaia, la regidora Maria Mercè Tarragó; la presidenta de l'Associació de Veïns de les Escodines, Carme Carrió, i professionals de les empreses que han fet les obres, l'enginyeria Larix i la Constructora del Cardener.