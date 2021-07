Amb el nom d'Estil Barri Antic, l'Associació de Veïns del Barri Antic i l'Ajuntament de Manresa ha organitzat una tarda d'activitats per generar un espai de trobada entre els veïns i veïnes on es puguin enfortir els vincles comunitaris al barri. Malgrat que per les circumstàncies derivades de la pandèmia, enguany no se celebraran les festes del barri, l'associació de veïns no ha volgut deixar passar aquestes dates sense dur a terme una programació d'activitats per contribuir a dinamitzar la vida del barri antic.

La jornada es durà a terme el 12 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, a la Plana de l'Om. S'oferiran tallers de perruqueria, joieria i complements, a més a més d’un mural participatiu. La mostra de pentinats tindrà la col·laboració del Gremi Artesà de Perruqueria i Estètica del Bages i la perruqueria Arrels, i hi participaran joves que han cursat la darrera edició del projecte Tast d'Oficis + 16.