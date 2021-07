L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a la presentació de candidatures de la 7a edició del premi del Consell de la Gent Gran de Manresa, que es podrà sol·licitar a través d’una instància fins al 8 de setembre de 2021.

El premi té l’objectiu de reconèixer públicament la trajectòria de les persones grans que hagin destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat. És un premi sense dotació econòmica que busca un reconeixement honorífic.

Els candidats hauran de tenir més de 65 anys i s'acceptaran candidatures proposades per terceres parts, entitats o persones, que justifiquin la seva proposta. Es valoraran aspectes com: la implicació participativa en la ciutat, la trajectòria personal en l’àmbit social i la contribució per millorar la qualitat de vida de les persones grans. El jurat estarà format per membres del Consell Municipal de Gent Gran, per la tècnica de Persones Grans i per la regidora d’Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa M Ortega Juncosa. Podeu llegir les bases específiques de la convocatòria al web de l’Ajuntament de Manresa.

El veredicte i l’entrega del premi es farà durant l’acte institucional pel reconeixement del Dia Internacional de les persones grans, el pròxim 1 d’octubre. Enguany, el guardó serà una escultura de petit format elaborada en el marc del projecte artístic Intergeneracional Art K’Suma que es promou des de l’any 2012 per part de la regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa. Les persones que han protagonitzat aquesta edició del projecte, han estat la reconeguda escultora Àngels Freixenet i l’Alba E. Peligero com a artista jove. El procés de treball es mostrarà a través d’una exposició fotogràfica durant el mes d’octubre coincidint amb el programa d’actes adreçat a les persones grans.

Per a més informació podeu contactar a través de gentgran@ajmanresa.cat o bé trucant al telèfon 938752486.

Guanyadors de les edicions anteriors