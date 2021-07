Diuen que a la tercera va la vençuda. En aquest cas, a la quarta. Després de tres intents en l’últim any, es va poder fer la inauguració formal, ahir, del Centre Residencial d’Emergència Social. És un alberg social gestionat per la Fundació Germà Tomàs Canet i finançat per l’Ajuntament de Manresa. En funcionament des del maig de 2020, ja ha acollit 63 persones.

El centre, que és l’antiga llar de les germanetes dels pobres - ara es diu Llar Sant Joan de Déu-, té com a objectiu cobrir temporalment les necessitats bàsiques de persones i famílies que s’han trobat sense llar de manera sobtada, ja sigui perquè no han pogut mantenir més la seva casa com perquè són persones refugiades. En aquest alberg, se’ls ofereix un suport socioeducatiu per potenciar el seu desenvolupament personal, social i laboral per, finalment, poder viure de manera autònoma en un entorn on s’hi sentin còmodes i segurs.

«La paraula llar té un origen molt bonic. En llatí és laris foci (llar de foc)». Anna Prats, directora de la fundació, feia un paral·lelisme entre aquest origen etimològic i el nou alberg: «La llar de foc ha estat, històricament, l’espai de gaudi i confluència de les famílies. Donava escalfor, s’hi feia el menjar, i s’hi establien converses». D’alguna manera, els 18 residents que poden ocupar les instal·lacions d’aquest centre han de poder sentir-se en la mateixa sintonia.

És per aquest motiu que el centre està decorat de manera que no falta cap mena de detall. Pintat amb colors clars i lluents, les habitacions són espaioses i els residents també disposen d’espais comunitaris com una sala d’estar amb sofàs i una cuina. Aquesta última sala és autogestionada, de manera que són els mateixos usuaris els que es distribueixen les tasques.

També disposen d’un espai que n’anomenen «del silenci» Hi ha una petita capella i també una altra sala en què s’hi poden dur a terme activitats espirituals, com ara la pregària de persones que no siguin cristianes o d’altres relacionades amb la relaxació i desconnexió.

Salvador Maneu, president del patronat de la fundació, lamenta que «cada vegada és més fàcil entrar en situació de pobresa i, alhora, és més difícil sortir-ne». És per aquest motiu que creu necessari crer iniciatives que siguin fruit «d’aliances entre diverses institucions per donar respostes a aquestes noves dificultats».

A banda de l’alberg, la Llar de Sant Joan de Déu acull altres serveis com el de dutxes per a qui no en disposi, programes d’acollida i inclusió per a persones refugiades i programes laborals, entre d’altres.