El Centre Històric de Manresa celebrarà del 14 al 31 de juliol les Festes de Sant Ignasi amb un programa adaptat a les mesures sanitàries i de seguretat imposades per la pandèmia de la covid-19. Enguany, i com a novetat, els Ajuntaments de Castellbell i el Vilar i de Castellgalí han sumat les seves propostes a les festes, dins la lògica de promoció del Camí Ignasià com a producte turístic del territori, i un dels llegats principals del projecte Manresa 2022 Transforma. El dia 24 de juliol, l’Ajuntament de Castellbell organitza el Pla de Lluna al Camí Ignasià, un doble concert sota la llum de la lluna plena i amb Montserrat de fons al Pla del Mas-Roig. L’endemà, Castellgalí proposa la relació d’Ignasi de Loiola amb la casa Amigant, l’actual museu del poble.

Una altra de les activitats al camí i també novetat d’enguany ve de la mà d’Oller del Mas, que presenta el Camí Ignasià conscient; Bosc, vinya i essència a l’Oller del Mas. Una activitat per descobrir els últims quilòmetres del camí connectant amb el paisatge i amb un mateix. Serà a càrrec d’Ester Bach, especialista en benestar i consciència, i acabarà amb un tast de vins a la terrassa de l’Oller.

A aquests actes s’hi sumen les activitats que ja s’han fet tradicionals de les Festes de Sant Ignasi, com el cicle de música Sons del Camí, les presentacions de treballs i llibres, la caminada a Montserrat, els actes litúrgics o les accions dels comerciants que ambientaran els carrers del Centre Històric, com la Fira Mercat, la música en directe, la botifarrada i les xocolatades, els espectacles infantils o les visites guiades que permetran conèixer racons i elements singulars del carrer de Sobrerroca i dels voltants.

Tot plegat dins un context físic, el Centre Històric, que durant el juliol suma més activitat, com ara les Vesprades d’Estiu a la Seu de Manresa; el mercat i el Sopar del Tomàquet (dins la Festa del Tomàquet del Bages) o els ‘pintxo-pote’ que es fan els dimecres; un fet que permet acabar d’arrodonir les festes amb propostes diverses i per a tots els gustos.

Cicle Sons del Camí

El cicle de músiques amb ànima Sons del Camí forma part també de la programació de les Festes de Sant Ignasi, amb 6 concerts que inclouen noms de referència en els seu estils dins del panorama musical català actual: el reconegut cantaor flamenc Duquende serà als Jardins de la Cova el dijous 15 de juliol acompanyat de Juan Gómez Chicuelo; l’efervescent duo Maria Arnal i Marcel Bagés presentaran el seu nou disc de pop mutant Clamor el divendres 16 de juliol a la Basílica de la Seu; a la Cova de Sant Ignasi sonarà el jazz de l’aclamada trompetista i cantant Andrea Motis el divendres 23 de juliol, i completaran el programa de la nova edició de Sons del Camí: el retorn als escenaris de la popular cantant Beth el dimecres.

Destaquen dins dels concerts la jove proposta d’Anna Andreu, que obrirà el cicle, i un concert pràcticament únic de Xavier Sabata, contratenor de prestigi internacional que ha treballat a Londres, Nova York, París, Austràlia i Luxemburg, entre d’altres, acompanyat per Dani Espasa.

Enguany els concerts d’estiu de Sons del Camí es desenvoluparan en espais emblemàtics ignasians, com els Jardins de la Cova de Sant Ignasi o la Basílica de la Seu i, com a novetat, a la Sala Gòtica de Sant Andreu; espais patrimonials situats al Centre Històric i amb l’empremta d’Ignasi de Loiola durant la seva estada a la ciutat, en el seu camí de pelegrinatge i al qual el cicle deu el seu nom.

Les entrades anticipades per als concerts de Sons del Camí es poden comprar a través del web i, presencialment, a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10) per un preu únic de 15 euros. També es poden adquirir a taquilla per un preu de 18 euros, una hora abans de cada concert.

Descobrir Sant Ignasi

Les festes també incorporen tot un seguit d’activitats que permeten endinsar-se en la figura d’Ignasi i en la seva relació amb Manresa, com la visita a l’Oller del Mas, del segle X, i a la seva capella dedicada a sant Ignasi, del 1620; la visita guiada Manresa universal: la ciutat d’Ignasi, que inclou La Cova, el carrer del Balç, el Pou de la Gallina i la capella de Sant Ignasi Malalt; la xerrada Les herbes santes en temps de Sant Ignasi a càrrec de fra Valentí Serra de Manresa, autor de "Tornar als remeis de sempre amb les herbes santes" o la presentació del treball Proposta de buidatge bibliogràfic per a la posada en valor del patrimoni de la Barcelona ignasiana: elements per a la construcció d'un relata càrrec de Josep Alert Puig, premi Pare Ignasi Puig i Simon 2019.

Organització i programa

Les Festes de Sant Ignasi estan organitzades per l’Ajuntament de Manresa, l’Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants, la Fundació Cova de Sant Ignasi, la Fundació Turisme i Fires de Manresa, la Basílica de la Seu de Manresa i l’Oller del Mas. Compten amb el suport de la Fundació la Caixa. El cartell d’enguany és obra de l’artista bagenc Galdric Sala.

La programació s’ha presentat aquest dijous al migdia, amb la presència de Joan Calmet Piqué, regidor de Turisme i Projecció de Ciutat; Claudina Relat Goberna, regidora de Centre Històric; Joaquim Vert, de l’Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants; Lluís Pagès, director de la Fundació Cova de Sant Ignasi; i Jaume Masana, Director Territorial Catalunya de CaixaBank, col·laborador principal de Manresa 2022 Transforma, juntament amb la Fundació la Caixa. També hi han assistit representants de l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, de l'Oller del Mas, de La Seu de Manresa i de Fundació Turisme i Fires.

Les Festes de Sant Ignasi són la celebració al voltant de la diada de Sant Ignasi de Loiola (31 de juliol) i que tradicionalment han estat organitzades per l’Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants, així com el programa religiós dels jesuïtes de la Cova. En els darrers anys i amb l’empenta de Manresa 2022 Transforma, la implicació de Manresa Turisme i el suport de l’Ajuntament de Manresa han impulsat aquesta celebració estiuenca amb un caire cultural i turístic, a la que s’hi ha sumat altres agents com la Seu i Oller del Mas.

En la roda de premsa, el regidor Joan Calmet ha definit el projecte Manresa 2022 com una cursa de llarg recorregut, en la qual els valors principals són la constància, l’esforç i el contingut de fons, que s’ha anat dibuixant des de la posada en marxa del pla director, el 2014, i que tindrà el seu punt àlgid l’any vinent, amb la voluntat que tot el que s’ha creat perduri deixant pòsit a la ciutat. Al seu torn, la regidora del Centre Històric Claudia Relat s’ha referit a les festes de Sant Ignasi com un d’aquells esdeveniments que creen comunitat, subratllant la suma de complicitats que les fan possible.