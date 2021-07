La CUP organitza aquest dijous, a 2/4 de 8 del vespre, a la Plana de l’Om, un acte per denunciar l’augment del preu de la llum i per assenyalar les elèctriques. Aprofitant l’arribada de la primera factura amb la nova tarifa, s'ha organitzat un acte polític "per fer palès que la llum no és una mercaderia sinó un dret i que, com a tal, s’hauria de protegir dels interessos del mercat a través de nacionalitzar-ne la producció". L’acte, emmarcat dins de la campanya Curtcircuitem-los, comptarà amb la intervenció de Maria Sirvent, advocada i exdiputada de la CUP al Parlament durant la passada legislatura.