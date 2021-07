El primer manual específic per a la sanitat espanyola d’actuació en cas d’atemptat s’ha gestat a Manresa i ha tingut com a alma mater Susana Simó, Assistencial SEM d’Althaia, coordinadora i professora del curs d’incidents amb múltiples víctimes de la UVic-UCC.

El grup de treball d’Infermeria civicomilitar de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) i la Fundació Universitària del Bages, com a campus Manresa de la UVic-UCC, han presentat el «Manual de Incidentes de múltiples victimas intencionados», publicat dins de la col·lecció Expertia d’Edicions FUB.

Es tracta d’una obra pràctica, i en alguns aspectes inèdita, que adapta les recomanacions i consensos internacionals davant d’atemptats terroristes a la realitat de l’Estat espanyol. El llibre és resultat del treball d’una vintena d’autors, experts en diferents àmbits de la intervenció en emergències, coordinats per Jesús M. Hernández, Luis Martín, Aina Pagès i Susana Simó.

A la presentació van intervenir Valentí Martínez, director general de la FUB; Susana Simó, Assistencial SEM d’Althaia, coordinadora i professora del curs d’incidents amb múltiples víctimes de la UVic-UCC, coordinadora i autora del Manual IMV (Ediciones FUB); Jordi Molet, conseller delegat d’Edicions Intercomarcals, empresa del grup Prensa Ibérica, al qual pertany Regió7, patrocinadora de l’edició del manual; Daniel Martínez, membre de l’equip d’emergències que va arribar amb la primera ambulància a Les Rambles després de l’atemptat del 17A, i Eva Valiño, coautora i membre del Grup de Treball d’Infermeria civicomilitar de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències.

El Grup de Treball d’Infermeria Cívic-Militar de de la Sociedad Española de Medicina de Emergencias (autor del reconegut Consens Victòria d’actuació) i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (coordinadora d’un consolidat curs universitari d’incidents amb múltiples víctimes) han unit esforços per publicar un manual adaptant les recomanacions i consensos internacionals a la realitat sanitària descentralitzada espanyola, diferent a la nord-americana i de la de la resta dels països d’Europa però també amb elements evidentment comuns.

Si bé és cert que hi ha manuals d’actuació que recullen com s’ha d’actuar en un incident amb múltiples víctimes i que en alguns es fa referència a les situacions que són fruit de planificació intencionada, es considera que no hi havia unes recomanacions prou estandarditzades i només es contemplava l’actuació durant l’incident i immediatament després, però no la prevenció primària (augment de la seguretat prèvia i durant els incidents) ni terciària (tractament adequat de les seqüel·les, tant físiques com psicològiques, de les persones ferides i les que han intervingut).

Per altra banda, només s’incloïa l’intervinent sanitari professional especialitzat, deixant fora a les persones voluntàries i als professionals que inicien l’assistència.