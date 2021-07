La segona jornada de vacunació sense cita prèvia a Manresa ha tornat a generar aquest dijous al matí llargues cues des de força estona abans de l'obertura dels espais on es porten a terme, tal i com ja va passar dimarts quan es va fer la primera a l’antic escorxador. En concret, avui se'n porten a terme a l’edifici de l’Anònima (de les 9 a la 1 del migdia i de 3 a 7 de la tarda), i al Convent de Santa Clara (de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda). En tots dos punts, la presència de persones disposades a vacunar-se ha estat molt nombrosa des de primera hora del matí.

Aquest és el primer dia en què es fan aquestes vacunacions exprés després de la crida que ha fet el departament de Salut demanant suport als municipis per limitar l’accés a les convocatòries perquè es compleixi el requisit de ser major de trenta anys per rebre el vaccí. A Santa Clara s'hi han desplaçat voluntaris per fer controls d'edat però hi havia molta gent menor de 30 a la cua que cap a mig matí ja feia molta estona que s'esperaven. Hi ha qui ja hi era a les 8 i ha tardat unes quatre hores a rebre el vaccí.

En el cas del Bages, el Berguedà i el Moianès, les campanyes de vacunes exprés s’han limitat als més grans de trenta anys per donar una empenta als municipis que presenten ràtios de vacunació baixes en algunes franges d’edat que fa temps que es poden vacunar. Però des de la jornada que va tenir lloc a Súria dijous de la setmana passada ha estat molt notòria la presència de joves per sota d'aquesta franja d'edat (fins a 16 anys) que també volien vacunar-se i que ho han pogut fer.

A la jornada de dimarts organitzada a l’antic escorxador de Manresa es van administrar 325 unitats del vaccí de Janssen, que és de dosi única, i 25 més del vaccí de Pfizer. Una part dels usuaris vacunats van ser joves d’entre 16 i 29 anys que van acudir a la cita, malgrat no estar convocats.

En el cas de Sant Vicenç de Castellet, dimarts també es va viure una jornada amb una gran afluència al davant de la sala polivalent Cal Soler, on es va dur a terme la marató de vacunes exprés. Des de dues hores abans de l’obertura de portes, es van registrar cues de més d’una hora d’espera. De fet, l’activitat de vacunació s’havia de prolongar fins al vespre, però al migdia les 531 dosis ja es van exhaurir.

Aquest dijous també hi ha convocades vacunacions sense cita prèvia a Navàs (Club d’avis, de 15:30 a 19:30); Balsareny (Local del Sindicat, de 20 a 22h del vespre); i Moià (Espai Les Faixes, de 16 a 19:30h de la tarda).