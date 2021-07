Van sortir fa vuit dies i van arribar ahir, 681 km després. Dos ciclistes canaris van recórrer tot el Camí Ignasià com a part del projecte «Ignatius500» promogut per la Companyia de Jesús i que commemora els 500 anys de la conversió d’Ignasi de Loiola, fundador d’aquesta.

Als ciclistes els seguien dos membres de la comunitat jesuïta en un cotxe i també els han ajudat en les tasques logístiques. Tots quatre amb un triple objectiu: en primer lloc, recaptar fons per a la campanya assistencial «Seguimos», dedicada als col·lectius vulnerables. És per això que han fet molta difusió del projecte a través de les xarxes. En segon lloc, creuen imprescindible visibilitzar el camí que va fer Sant Ignasi de Loiola per tal d’encoratjar a cada vegada més persones a fer-lo. Finalment, l’últim motiu era el de la barreja entre l’espiritualitat i l’esport.

Quan van arribar a Manresa van ser rebuts a l’Espai 1522 per una part dels membres del govern municipal i es van intercanviar obsequis. Els ciclistes també van proposar a l’alcalde sumar propostes per fer del camí i de Manresa un destí espiritual i turístic.