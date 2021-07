Manresa va donar ahir al vespre un merescut gràcies als homes i les dones que durant els darrers anys del franquisme van treballar i lluitar per millorar la vida dels seus conciutadans. Als impulsors dels moviments veïnals.

L’acte el va propiciar la projecció del documental Perifèria, centrat en els moviments associatius a Santa Coloma de Gramanet dels anys 60 fins a l’actualitat. Abans, els organitzadors -El Galliner, Memoria.cat i Òmnium- ho van aprofitar per homenatjar als iniciadors dels moviments veïnals a Manresa. Tretze d’ells -Joaquín Vizcaíno, Josep Duocastella, Manuel Ramos, Joan Canyadell, Montserrat Serras, Sabina Bacardit, Víctor Feliu, Pere Tarragó, Josep Subirana, Isabel Sánchez, Enric Martí, Jesús Puig i Josep Erola- van pujar a l’escenari, on van rebre els aplaudiments del públic.

La vetllada la va conduir Joan Barbé, que va recordar que, quan exercia de periodista, un activista li va dir que els moviments veïnals pertanyien al POP, el Partit d’Oposició Permanent. Feta la projecció d’un recull amb fotos antigues dels barris, Àngels Fusté, d’El Galliner, va repassar la història de les que esdevindrien les actuals associacions de veïns de Manresa, la primera de les quals, de la Mion-Puigberenguer, celebra enguany els 50 anys de la seva legalització.

Tot seguit van pujar a l’escenari els protagonistes de la vetllada, a qui van acompanyar Joan Cornet, el primer alcalde en democràcia de Manresa, i l’alcalde Marc Aloy. Cornet va assegurar que «sense vosaltres no hauríem pogut canviar Manresa». Aloy va destacar que, amb l’arribada de la democràcia i l’entrada de molts d’aquells activistes a la política, va semblar que els moviments veïnals no eren necessaris però que va quedar demostrat que ho eren.

Abans de la projecció de Perifèria, un dels directors, Xavi Esteban, va sortir a l’escenari per fer-ne la presentació visiblement emocionat per l’homenatge al qual havia assistit. Va apuntar la importància de recuperar l’esperit de lluita d’aquells iniciadors.

Aquest esperit de lluita i de reivindicació també el van recordar per a Regió7 Montserrat Serras i Joaquín Vizcaíno. Serras, del barri de Valldaura, que duia una foto de Jaume Oliveras perquè també fos representat a l’acte, recordava que «ens deien els pares del barri perquè aglutinàvem tot el jovent». A diferència d’avui, apuntava que en aquella època els moviments veïnals eren molt més reivindicatius. Vizcaíno encara té molt present com es va crear l’Associació de Veïns del Xup, que va ajudar a fundar. Va entrar a la junta parroquial del barri i va aconseguir l’acord per crear-la. Per aprovar els estatuts van fer una assemblea «sense permís». «Tots els veïns van estar d’acord que es fes l’associació per lluitar pel nostre barri, i des del primer moment va començar reivindicant perquè al barri teníem moltes necessitats. I en aquests moments també reivindiquem», va remarcar.