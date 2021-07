L’investigador manresà Pere Joan Cardona, en representació de tot el col·lectiu d’investigadors/es que han treballat per fer front a la pandèmia, ha rebut aquesta tarda el Premi Montepio en el marc dels actes de Sant Cristòfol, que enguany ja s’han tornat a celebrar de forma presencial, amb reducció d’aforament i seguint totes les mesures de seguretat. Cardona, doctor en Medicina i Cirurgia, especialista en Microbiologia i Parasitologia, cap del departament de Microbiologia Clínica de l’Institut Català de la Salut, investigador i docent, ha destacat “la importància de la recerca perquè la humanitat avanci” i ha posat com a exemple l’elaboració de la vacuna contra la covid, que “ha sigut una mostra de rapidesa i eficàcia en moments molt delicats per a la societat”.

Durant l’acte, també s’han lliurat el Premi Fidelitat al soci més antic, per a Hortènsia Claret, de 80 anys i de Manresa; i el Premi Confiança al soci més jove, per a Júlia Arévalo, de 24 anys i també veïna de Manresa. A més, el Montepio ha fet una entrega de diplomes com a reconeixement a més d’una vintena de socis amb més de cinquanta anys d’antiguitat a l’entitat. El director de Montepio, Josep Soler, ha agraït el seu compromís, la seva confiança i la seva voluntat de contribuir a crear un món una mica millor.

La festa de Sant Cristòfol ha inclòs també altres actes com el lliurament a l’església de Sant Andreu d’una escultura de Sant Cristòfol que havia presidit durant molts anys el vestíbul del Montepio; i la presentació de l’obra guanyadora del Premi Montepio d’Àlbum Infantil Il·lustrat. Es tracta del conte “A pas de zebra”, del Col·lectiu Peste Alta, editat per Pagès Editors, que s’encarrega de divulgar valors i regles cíviques entre els infants.

Benedicció de vehicles i col·lecta solidària

Aquesta tarda ha tingut lloc la tradicional benedicció de vehicles i lliurament de les medalles de Sant Cristòfol al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, amb un control de l’aforament per respectar totes les mesures de seguretat. Enguany, la col·lecta solidària anirà destinada al projecte “Invulnerables” que treballa per la inclusió social, infantil i familiar dels més joves. Aquest projecte, promogut per Sor Lucía Caram, vol trencar el cercle de la pobresa i exclusió dels més joves a partir de l’educació.