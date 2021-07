En un atemptat la majoria de víctimes moren per l’hemorràgia. Hi ha entre tres i cinc minuts per tallar-la. I quan cada segon compta no podia ser que a l’Estat espanyol no hi hagués encara un manual específic per estandaritzar la resposta a una acció terrorista amb víctimes múltiples.

Això és que va pensar Susana Simó, metge especialista en urgències i assistencial SEM d’Althaia.

Com a coordinadora i autora del «Manual d’Incidents de Múltiples Víctimes i Catàstrofes» i coordinadora del curs universitari del mateix nom de la UVic-UCC va veure que les situacions d’agressió terrorista mereixerien un llibre sencer i es va posar en marxa.

Va contactar amb el grup de treball d’Infermeria civicomilitar de la Societat Espanyola de Medicina d’Urgències i Emergències (SEMES), que immediatament es va sumar al projecte.

Per a la Fundació Universitària del Bages, que mitjançant la col·lecció Expertia d’Edicions FUB ja havia publicat l’anterior manual i que ofereix el curs Incidents de Múltiples Víctimes de la UVic-UCC, va ser un pas més en un terreny d’expertesa que fa anys que conrea. El Màster en Emergències extrahospitalàries que imparteix UManresa és una formació amb 23 anys de trajectòria, primer com a postgrau.

Per quadrar el cercle va entrar en joc el grup Prensa Ibérica, al qual pertany Regió7, que patrocina l’edició del manual.

A la pregunta de com s’havia pogut arribar fins aquí sense un manual per guiar l’actuació dels serveis d’emergències i de tots els implicats en cas d’atemptat, la resposta és que la consciència d’atemptats indiscriminats contra població civil lligada al terrorisme gihadista és recent i més recent escara l’esclat d’actuacions de petit format imprevisibles i cruentes.

Davant els incidents amb múltiples víctimes intencionats hi ha protocols de referència com el Consenso Hartford, que adaptat a la realitat espanyola és el Consens Victòria, però que calia aprofundir.

La resposta a aquesta necessitat ha estat el «Manual de Incidentes de múltiples víctimas intencionados», que va ser presentat ahir a la sala d’actes de la FUB.

L’obra, coordinada per Jesús M. Hernández, Luis Martín, Aina Pagès i Susana Simó, és el resultat del treball d’una vintena d’autors amb llarga experiència en diferents àmbits de la intervenció en emergències.

Salvar vides

El llibre va ser presentat pel director general de la FUB, Valentí Martínez; Susana Simó, co-coordinadora del Manual; Jordi Molet, delegat d’Edicions Intercomarcals, empresa del grup Prensa Ibérica patrocinadora de l’edició; Daniel Martínez, membre de l’equip d’emergències que va arribar amb la primera ambulància a les Rambles després de l’atemptat del 17A; i Eva Valiño, del SEMES i una de les autores que ha participat en l’elaboració del manual.

El manual parteix de la necessitat d’adaptar els consensos internacionals pel que fa a la intervenció sanitària i d’emergències en cas d’atemptats a la realitat d’un model sanitari descentralitzat en comunitats autònomes, mitjançant el Document Victòria.

Els coordinadors de la publicació entenen que aquest tipus d’incidents «són ja una amenaça real existent en el nostre entorn, i això obliga a plantejar un canvi de paradigma assistencial i de planificació de resposta» sota procediments coordinats i consensuats per totes les persones que hi intervenen per salvar el major nombre de vides possible.

Un treball coral que analitza totes les baules L’especificitat del «Manual de Incidentes de múltiples víctimas intencionados» rau en aportar una visió pràctica donant pautes clares des de l’inici de la cadena sanitària fins a la darrera baula, que serien els hospitals. Els manuals que hi havia fins ara no servien perquè un incident terrorista té unes característiques diferents. Una situació d’atemptat terrorista requereix d’una seguretat dinàmica i no estàtica, ja que cal preveure com treballar en un entorn encara insegur. Les lesions també són diferents, ja que surten del que és habitual en el dia a dia. A més, s’afegeixen possibles riscos biològics, químics o nuclears. El manual es divideix en 15 capítols en els quals es fa una introducció a l’amenaça global i es fa referència als diferents consensos internacionals en matèria d’atenció sanitària en cas d’atemptat. La publicació analitza també qui intervé en una situació d’aquestes característiques, tant les persones que hi arriben immediatament com els professionals. El manual fa referència als procediments i actuacions específics.