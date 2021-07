Comença a augmentar el nombre de persones hospitalitzades per coronavirus a Manresa. Si dimarts n'hi havia només tres ingressats, cap dels quals s l'UCI, avui ja són tretze, dels quals 11 a planta i 2 a UCI.

Des de dimarts hi ha hagut 13 nous ingressats, els mateixos que hi va haver en tota una setmana, del 29 de juny al 6 de juliol. També s'han pogut donar 5 altes.

L'edat mitjana dels hospitalitzats és de 49 anys quan durant el 2020 l’edat mitjana va ser de 66 anys.

S'ha produït un canvi de tendència i cal ser-ne conscient.

L'explosió de nous positius amb la relaxació de les restriccions no havia tingut efectes sobre els hospitals de la ciutat, fina ara. Però això ja no és així.

Quan hi ha molta circulació del virus acaba afectant de forma greu persones. Les més joves tenen més capacitat de defensa, però al mateix temps són les que estan menys vacunades. D'altra banda, les persones que ja tenen una edat suficient per haver estat vacunades estan més protegides, però no exemptes de risc.

A l'hospital Sant Joan de Déu hi ha persones ingressades que amb edats a l'entorn dels trenta anys i una de les persones de l'UCI ronda els 50 anys.