La segona marató de vacunes sense cita prèvia que ahir es va dur a terme a Manresa va generar llargues cues, fins al punt que alguns usuaris es van esperar quatre hores per rebre el vaccí. Aquesta va ser la situació al Convent de Santa Clara, on algunes persones que havien arribat a primera hora del matí, encara no s’havien vacunat al migdia. En el cas de l’antiga fàbrica de l’Anònima, també es van registrar cues des d’una estona abans de l’obertura de portes, tal com ja va passar dimarts quan es va fer la primera convocatòria a l’antic escorxador. Durant les dues jornades, s’han administrat unes 1.250 dosis .

«La sensació general és d’insatisfacció. He arribat a 2/4 de 9 del matí, pensant que seria de les primeres, però són les dotze passades i encara no he rebut la dosi», lamentava Maria Carme Serra, que es trobava al primer tram de la cua formada al davant del Convent de Santa Clara. A prop seu, Stiven Muñoz també expressava el seu malestar per les hores d’espera. «Em pensava que aquestes jornades de vacunació massiva serien ràpides, però potser hauria valgut més la pena agafar cita, encara que sigui lluny de casa».

Els equips sanitaris explicaven que el sistema de vacunació sense cita prèvia és més lent, ja que s’han d’introduir les dades de cadascun dels usuaris al sistema. Per fer aquesta tasca, l’equip del Convent de Santa Clara comptava amb dues persones que s’encarregaven de la part administrativa, mentre cinc especialistes més s’ocupaven de la preparació i l’administració de la vacuna. A l’Anònima també hi havia dues administratives i quatre infermeres que punxaven.

Els joves es vacunen

La convocatòria era una de les primeres que s’efectuaven després que Salut demanés suport als municipis per tal de poder restringir l’entrada dels menors de trenta anys a les convocatòries. La prioritat del departament és acostar la vacunació a aquells grups d’edat de més de trenta anys en què l’activitat d’immunització avança de forma lenta. El control d’edat es va fer efectiu a l’Anònima, on tres voluntaris de Creu Roja s’ocupaven de vetllar pel compliment del requisit. Per contra, en el cas del Convent de Santa Clara, hi va haver joves d’entre 16 i 29 anys que es van poder vacunar amb normalitat.

És el cas dels germans Arnau i Gisela Torras, de 17 i 18 anys, que van arribar al Convent de Santa Clara a 2/4 de 9 del matí per vacunar-se. «El dia abans vam llegir a la web de la Generalitat que els majors de setze anys estan convocats a les maratons de vacunes exprés», explicaven. Per això, els va sorprendre que un dels voluntaris del Convent de Santa Clara que participava en l’organització de la jornada els digués que els menors de trenta anys no podien vacunar-se, quan ja feia dues hores que estaven a la cua. Finalment, però, l’equip sanitari va decidir vacunar a tots els joves majors de setze anys que disposaven del número que prèviament havien repartit a la cua, per tal de controlar el nombre de dosis disponibles.

En el cas del Convent de Santa Clara, es van administrar unes 600 unitats. L’equip va decidir reservar el vaccí de Pfizer pels que vorejaven els setze anys i vacunar amb Janssen els més grans, amb l’objectiu de seguir les recomanacions sanitàries. Una situació ben diferent de la que es va produir en la primera marató de vacunes exprés a l’antic escorxador de Manresa, on es van administrar dosis del vaccí Janssen indistintament de l’edat. A l’Anònima es van administrar 150 dosis de Pfizer i 150 més de Janssen.

Des del departament de Salut, es valora la bona resposta dels usuaris, però s’insisteix en la necessitat de restringir les convocatòries als majors de trenta anys, per tal de millorar els nivells de vacunació en les franges d’edat més vulnerables. Respecte a les diferents decisions que s’han pres en els centres de vacunació a l’hora de restringir o no l’entrada als joves, fonts de Salut recorden que no són els sanitaris els que han de barrar el pas, sinó els ajuntaments.