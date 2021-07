S’inaugura la temporada de tomàquets i això, al Bages, és sinònim de la festa dedicada exclusivament a aquest producte. Essent aquest el cinquè any consecutiu que se celebra, la Festa del Tomàquet ha anat creixent, teixint noves aliances fins a consolidar-se com un esdeveniment conegut pels ciutadans de Manresa i de la comarca.

Aquest any, la festa se celebrarà del 19 al 24 de juliol i, com cada any, presenta novetats. I és que l’organització ha fet un pas més en la voluntat original d’obertura a la comarca, tant amb els restaurants i entitats participants com amb la localització de les diverses activitats. De fet, la visita a una producció agrícola serà, aquest any, a Sant Vicenç de Castellet el dimecres 21 de juliol.

El primer dia, a la fundació Alícia, hi haurà la xerrada inaugural i una demostració dels vuit plats que se serviran durant el Sopar del Tomàquet, que es farà el dijous 22 al parc de la Seu. L’any passat, aquest sopar es va haver de traslladar al Mas de la Sala, a Sallent, per garantir les mesures de seguretat. Aquest any seguirà havent-hi restriccions, però es recupera en gran part la presencialitat de molts actes.

Una altra novetat d’aquest any és el producte convidat. Fa dos anys va ser el formatge, i l’any passat, l’oli del Bages. Enguany, el tomàquet anirà acompanyat, en gran part dels plats del sopar, de les carns de pastura de la comarca. Pol Huguet, regidor de Ciutat Verda, creu que «és essencial defensar una agricultura ecològica que ha de ser compatible amb uns productors carnis de qualitat i sostenibles». Pel que fa al desenvolupament del «mes del tomàquet», aquesta edició, en comptes de mantenir l’oferta de menús basats en el tomàquet disponibles a diversos restaurants, es duran a terme unes jornades gastronòmiques anuals, liderades per Ignasi Sala. Uns 15 restaurants hi participaran de forma activa.

Tot plegat amb l’objectiu de promoure l’agricultura i tot el que en deriva: la restauració, l’alimentació de proximitat i saludable i la responsabilitat mediambiental.

L’acte central seguirà sent el mercat del Tomàquet, el dissabte dia 24 al Puigmercadal.