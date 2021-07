Les tornes han canviat i després de setmanes amb mínima afectació hospitalària de l’epidèmia a Manresa hi ha un repunt d’ingressos.

En tres dies, l’Hospital Sant Joan de Déu ha passat de tenir tres ingressat, cap dels quals a la Unitat de Cures Intensives, a tretze, dos dels quals a l’UCI.

Hi ha afectats que tenen al voltant dels trenta anys i una persona en la cinquantena a l’UCI. L’edat mitjana dels hospitalitzats és de 49 anys, quan durant el 2020 l’edat mitjana va ser de 66 anys.

Des de dimarts hi ha hagut 13 nous ingressats, el mateix nombre que hi va haver en tota una setmana, del 29 de juny al 6 de juliol. També s’han pogut donar 5 altes.

Cal ser conscient del canvi de tendència que això suposa.

L’explosió de nous positius amb la relaxació de les restriccions no havia tingut efectes en els hospitals de la ciutat, fins ara. Però això ja no és així.

Quan hi ha molta circulació del virus acaba afectant de forma greu persones. Les més joves tenen més capacitat de defensa, però al mateix temps són les que estan menys vacunades. D’altra banda, les persones que ja tenen una edat suficient per haver estat vacunades estan més protegides, però no exemptes de risc.

Si els pròxims dies es manté el ritme d’ingressos, les gràfiques mostraran una cinquena onada d’afectació hospitalària.

D’altra banda, cal posar aquesta situació en context.

Tretze hospitalitzats a Althaia són quatre vegades més dels que hi havia uns dies abans, però aquesta fundació assistencial ha arribat a atendre 284 infectats simultàniament. Sant Andreu continua sense ingressats per covid quan entre totes dues institucions van arribar a tenir hospitalitzades per l’epidèmia 338 persones al mateix temps. La darrera mort es va comunicar el 2 de juny.