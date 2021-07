Ambient distès, amb actuacions musicals, entreteniment per als nens, parades de roba i un espai per degustar propostes culinàries de tot tipus. Tot amb una decoració eivissenca, de moda, entre famílies joves que pretenen passar una bona estona. Així serà el mercat que a partir del 17 de juliol hi haurà cada cap de setmana a l’esplanada de davant de la discoteca Seven Seven, al polígon dels Trullols.

De fet, el Grup Ítaca, que dirigeix la discoteca –ara reconvertida en restaurant– és al darrere de la proposta. Accedir a l’espai serà gratuït i els que s’hi apropin només pagaran allò que consumeixin i comprin dins del recinte, que porta per nom Ítaca Market, i estarà obert dissabtes i diumenges fins a finals de setembre a partir de les 6 de la tarda. «Es tracta d’una nova tendència en què hi ha productes artesanals, amb roba, bijuteria feta a mà, i obres d’art», explica Sergi Torra, director creatiu i de producció del Grup Ítaca, que defineix el mercat que volen dur a terme com «una petita ciutat».

El mercat anirà variant cada setmana perquè s’hi trobaran diferents productes perquè els que s’hi apropin regularment hi vegin diferents tipus de parades. «Potser un cap de setmana hi haurà roba i un altre artistes amb les seves obres, i hi donarem prioritat al comerç de proximitat», afegeix Torra.

L’apartat gastronòmic serà important i hi haurà cinc food trucks amb propostes culinàries que també aniran canviant setmanalment. «Potser un dia la gent hi trobarà hamburgueses i pizzes, i un altre plats d’altres llocs del món, per així tenir una oferta molt variada», afirma. També hi haurà una barra perquè els clients hi puguin seure i refrescar la gola mentre passen la tarda amb la família o el grup d’amics.

La cultura serà l’altre eix fort de la proposta de l’Ítaca Market, que ha cridat l’atenció de molts dels que passen pel polígon dels Trullols ja que a l’esplanada s’hi estan portant a terme treballs perquè tot estigui a punt el proper cap de setmana. «Hi tindran un paper destacat els artistes de la comarca, que ho estan passant malament des de la pandèmia i alguns fins i tot s’han hagut de buscar la vida en altres àmbits», afegeix el responsable del Grup Ítaca. Així que estan treballant en una programació d’actuacions per portar a l’escenari del mercat. Hi haurà des de músics fins a DJ, que hi punxaran, i també hi tindran cabuda espectacles, com actuacions de màgia i sessions de ioga.

Els organitzadors destaquen que es portarà a terme a l’aire lliure tot seguint estrictament les mesures sanitàries, i estan convençuts que el mercat tindrà èxit.