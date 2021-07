L’Ajuntament de Manresa informa que dies enrere s’ha conegut algun intent d’estafa telefònica a establiments minoristes d'alimentació de la ciutat Manresa i fa una crida per tal que les persones titulars estiguin alertats d’aquests fets.

La regidoria de Ciutat Saludable, més concretament la Unitat de Sanitat, va ser informada per una persona titular d'un establiment d'alimentació de la ciutat, el qual havia rebut una trucada d'una persona que l'advertia d'un canvi en la normativa europea que afecta als establiments alimentaris i que de resultes d'aquest fet l'informava que rebria molt aviat la visita d'un inspector de sanitat que comprovaria si el seu establiment s'ajustava a la nova norma. De forma molt urgent i insistent tot i facilitant-li, entremig de la conversa, dades personals i de l'establiment verídiques, el presumpte estafador insistia en que facilités el número de compte per efectuar el pagament d'uns diners en concepte de preu de la visita i el consentiment per signar un contracte d'assessorament mensual per tal que el seu establiment es trobés en regla.

Afortunadament, aquest establiment ja havia estat inspeccionat pels funcionaris de la Unitat de Sanitat de l'Ajuntament (que són les persones competents per fer-ho) i coneixia que aquesta no és la forma habitual de treballar. Després de parlar amb tècnics de la Unitat de Sanitat se li va confirmar que aquesta trucada no era una trucada de tècnics municipals.

Per aquesta raó, l’Ajuntament informa que els inspectors municipals de Sanitat mai no demanen el número de compte o cap pagament directe (ni efectiu ni en cap altra forma). Si com a conseqüència de les visites d'inspecció cal pagar una taxa, aquesta serà sempre a posteriori i la liquidació que correspongui serà notificada a l’interessat per part de l'Ajuntament al final de l'expedient, en forma de document cobratori (hi ha un codi de barres per poder anar a pagar).

També és recorda que l'organigrama i les taxes de l'Ajuntament són públiques i es pot comprovar la identitat dels inspectors i l'import de la taxa d'inspecció a aquesta adreça (ordenança fiscal 49) i recomana que davant del dubte trucar sempre a l'Ajuntament o a la Unitat de Sanitat per confirmar-ho. Els inspectors s'acrediten com a tal quan accedeixen a qualsevol establiment per realitzar la seva funció (tarja identificativa com a treballador municipal on s'explicita el lloc de treball on estan destinats).

L’Ajuntament vol subratllar que l'assessorament que fan els inspectors durant la visita i les consultes que es facin arribar a la Unitat de Sanitat sempre són gratuïtes. Es disposa d'un correu específic per fer-les arribar que és el seguretatalimentaria@ajmanresa.cat. També es pot contactar per telèfon a la Unitat de Sanitat al 93 875 24 90 o seguir les xarxes socials a Instagram a @ManresaCiutatSaludable on apareixen les notícies i informacions relacionades amb la tasca que es realitza a la Unitat de Sanitat tant en l'àmbit de Promoció com de Protecció de la Salut.