Manresa amplia les freqüències de l’Eix Bus, el servei de transport públic de viatgers entre Girona i Lleida. El Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori posa avui en marxa un increment de les expedicions d’autobusos en ambdós sentits.

A partir d’ara, aquesta línia, que també s’atura a l’aeroport Girona Costa Brava, a Vic, a Cervera, a Tàrrega i Mollerussa, oferirà més flexibilitat horària als seus usuaris. De dilluns a divendres feiners, hi haurà dues expedicions més entre Girona i Lleida i sis més entre Girona i Manresa. Diumenges i festius, hi haurà una més entre Girona i Manresa.

La directora general de Transports i Mobilitat, Mercè Rius, explica que «aquest increment de freqüències està pensat tant per a la mobilitat laboral com per a estudiants de les tres universitats de Manresa, Girona, Vic, com també per ampliar les comunicacions amb les Terres de Ponent des de Girona i la Catalunya Central».

Després d’un any 2020 marcat per la pandèmia, el representant d’Eix Bus, Àlex Gilabert, considera que «l’increment del 37% de l’oferta de transport públic de l’Eix Bus possibilitarà recuperar les xifres rècord del 2019, i sobrepassar-les en els pròxims anys. Ara com ara, ja s’ha arribat al 73% de la demanda del 2019».

El servei, amb sortides entre les 5.30 h del matí i les 21.15 h de la nit, ofereix entre setmana un total de 4 viatges d’anada i 4 de tornada entre Girona i Lleida, i 10 viatges d’anada i 10 de tornada entre Girona i Manresa.

Amb aquest increment, la comunicació entre les dues capitals de demarcació, Lleida i Girona, es millora i possibilita arribar ambdues a les 9.15 h, i poder retornar el mateix dia a les 19.15 h. D’altra banda, es pot arribar des de Manresa i Vic a Girona a les 8.15 h i tornar a les 21.15 h i, en sentit contrari, des de Girona i Vic es pot arribar a Manresa a les 7.20 h i tornar fins a les 21.10 h.

El servei de l’Eix Bus té connexió a l’estació de Girona i a l’aeroport de Girona-Costa Brava amb serveis internacionals de Flixbus, de forma que a través de la seva plataforma es poden comprar bitllets combinats entre ambdues companyies i arribar a diferents destinacions europees.