De 12 casos a 197, aquest és el salt que s'ha produït a Manresa en el nombre de nous positius de coronavirus confirmats per PCR o test d'antígens en dues setmanes. Per contra, els indicadors van de baixa i fan presagiar una desinflamació de les dades que encara no ha arribat.

Entre el 18 i el 25 de juny es van declarar 12 casos; la setmana següent van ser 108 i la darrera analitzada, del 2 al 8 de juliol, 197.

Segons les darreres dades fetes públiques pel Departament de Salut de la Generalitat, Manresa és la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb menor risc de rebrot de l'epidèmia, amb un índex de 691 i una velocitat de transmissió del virus d'1,80.

Tots dos índexs es troben per sota de la mitjana catalana, que era de 1.590 de risc de rebrot i 1,93 de velocitat de contagi.

Res a veure amb índexs de risc de rebrot que, sempre segons les dades facilitades per Salut, superen els 2.000 punts a Barcelona, Sant Cugat, i Vilanova i la Geltrú.

Manresa també era la segona ciutat gran amb una incidència acumulada a 14 dies més baixa (380) només superada per Lleida (339).

A la ciutat també s'ha moderat la velocitat de contagi. Si fa una setmana Manresa era la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb més velocitat de transmissió del virus, amb un índex de 4,36, amb les dades actuals ocupa una posició mitjana lluny tant de les primeres com de les darreres posicions.

La situació de la setmana passada va multiplicar per sis el nombre de positius en un context de proliferació generalitzada de casos a Catalunya entre la població jove que situava la mitjana d'edat dels contagiats a l'entorn dels 27 anys.

El risc de rebrot ha baixat dels 851 a 691 en tres dies. Però aquesta millora dels indicadors encara no es nota en el nombre de nous positius confirmats per PCR o test d'antígens.

Per comarques

La comarca de l'àmbit de cobertura del diari pitjor posicionada és la Cerdanya, que és la quarta amb el risc de rebrot més elevat, 1.977, seguida pel Solsonès, que és la setena, 1.770. La resta es troben per sota de la mitjana catalana: Moianès (1.398), Alt Urgell (1.265), Anoia (1.135), Berguedà (884) i Bages (850).

Al Bages, el màxim risc de rebrot recent han estat els 926 punts del dia 6 i ja porta dos dies a la baixa amb l'indicador situat hores d'ara en 850, com s'ha dit. Igual que passa a Manresa, això no es reflexa encara en l'aparició de casos confirmats, que ha passat de 35 del 18 al 24 de juny a 231 la setmana següent i 517 la darrera analitzada. Una importantíssima progressió.

En velocitat de transmissió del virus, la comarca amb pitjor indicador és el Moianès, que té la setena més elevada de Catalunya, 2,53; el Bages és troba en la dissetena posició amb un indicador 2,04 i l'Anoia en la divuitena (2,03); el Berguedà en la dinovena (2) i la Cerdanya en la vintena (2). La resta de comarques es troben en situacions menys preocupants: Alt Urgell (1,42) i Solsonès (1,19).