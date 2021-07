Tres mirades sobre la terra

La primera gran reflexió i confluència ha estat la necessitat d’un canvi radical de la visió col·lectiva que ens permeti anar a l’arrel de la crisi ecològica i sistèmica actuals. Una transformació que ens porti a percebre la Terra no com un objecte de consum, sinó com un gran cos viu del qual som part integrant i amb qui mantenim una relació de reciprocitat. Ens cal sentir com la Terra és la nostra llar, que formem part dels ritmes i dels cicles de la biosfera i que sanar la Terra és sanar-nos també a nosaltres mateixos. Adonar-nos que res no està separat i que, en lloc d’individus competint en una cursa accelerada, som nusos d’una mateixa xarxa interconnectada feta de matèria, consciència i esperit.

La consciència del col·lapse ecològic i de la magnitud dels reptes que tenim com a habitants del segle XXI ens ha de portar a emprendre accions concretes, a un canvi de prioritats en l’estil de vida i on el viure bé no es mesuri amb l’augment del PIB, sinó amb una dosi més gran d’escolta, de solidaritat i de cura de les persones, dels ecosistemes i de tots els éssers vius.

Això requereix d’un aprenentatge col·lectiu i d’una gran implicació del món educatiu en totes les seves etapes, entenent que només un enfocament integral que treballi, al mateix temps, la consciència, l’acció i l’esperit podrà tergiversar l’actual deriva de la nostra civilització. Un esforç per transformar el relat cultural on l’objectiu de la vida humana no sigui el creixement econòmic, sinó el viure en plenitud.

La pandèmia és un element més que ens avisa de la interrelació dels ecosistemes amb les societats humanes i de la necessitat d’una visió integral de la salut. Cal apostar per una societat i una economia vinculades a la vida, cosa que vol dir abandonar l’acceleració a la qual hem sotmès el nostre dia a dia i optar per inserir-nos, de nou, en els cicles del dia i de la nit, per una productivitat circular inspirada en els processos biològics dels quals formem part.

Valorem la integració dels coneixements de les generacions que van viure l’inici de la industrialització i que tenen eines per travessar les crisis, eines de convivència on la frugalitat, l’intercanvi de béns i les pràctiques comunals són valors apreciats. Aquestes persones poden tenir un rol com a «élders», és a dir, savis ancians i ancianes reconegudes per la seva experiència i per la seva capacitat de fer aflorar la saviesa d’un grup en lloc de l’autoritat d’un líder.

Ens calen, a la vegada, criteris per discernir entre tecnologies esclavitzants i tècniques emancipadores. Ens volem inspirar en les savieses de les cultures ancestrals que, assumint el rol de veritables custodis dels seus territoris, han preservat la seva identitat i l’equilibri del medi natural. Han assolit una mirada reverencial cap a la Terra, mirada que també fou present, en el passat, dins la nostra cultura i que avui ha de retrobar.

Fer un contrapès a la globalització suposa un repte majúscul que passa per diversificar i reforçar les diferències, tant biològiques com culturals. Només així pot haver-hi identitat.

És temps de dedicar esforços a crear comunitats emancipades d’antics paradigmes i antigues inèrcies; comunitats autogestionades, obertes i plurals, amb un fort compromís espiritual.

Creiem important connectar les diferents iniciatives de transformació social i ecològica que ja hi ha a la comarca i comunicar-nos amb un llenguatge planer que vinculi les generacions joves amb les més grans.

Com a visibilització i concreció de tot l’exposat, proposem reprendre la proposta feta, fa uns anys, al consistori manresà de la creació d’un Parc Contemplatiu al Pou de Llum.