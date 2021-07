El creixement de casos d'hospitalització per covid a Manresa s'accelera. Els ingressats a l'hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia per covid-19 són hores d'ara 26, divendres eren 13 i fa una setmana, tres. Així que en només set dies la progressió és molt important. S'ha passat d'una mínima afectació hospitalària a un creixement exponencial dels ingressos.

A més, dels 26 ingressats n'hi ha sis a l'UCI quan s'havia arribat a buidar-la de covid. Però l'alegria ha durat ben pocs dies. Afortunadament, una setmana més no s'han de lamentar víctimes mortals de l'epidèmia. El darrer mort per covid-19 als centres assistencials manresans es va comptabilitzar en el recompte del dia 2 de juny.

Durant la darrera setmana s'han donat disset altes a pacients ingressats per coronavirus i la xifra acumulada ha passat de 2.562 a 2.579.

A Catalunya, la cinquena onada de coronavirus a Catalunya sembla que comença a disminuir quant a indicadors epidemiològics, tot i que continua batent rècords de contagis i augmentant el nombre d’hospitalitzats per covid, que ja voregen el miler (el doble que fa una setmana i una xifra similar a la que hi havia al maig). També continua creixent la xifra de pacients a les ucis. En aquest context el Govern ja ha decidit aplicar, de nou, mesures per frenar l’ascens, mentre els investigadors del grup de la UPC Biocomsc criden a protegir-se i evitar trobades fora del grup habitual. I més, quan en aquests moments un de cada quatre crítics és menor de 40 anys, el 25%. En onades anteriors el percentatge era del 4%. Els contagis baten un rècord: 8.585 en 24 hores.

Segons les dades actualitzades aquest dimarts per Salut, avui hi ha 1.058 persones hospitalitzades amb Covid, 78 més que ahir, 209 de les quals estan greus a les ucis, 27 més que la vigília, la majoria d’entre 44 i 49 anys i de 60 a 69 sense vacunar o que només tenen posada una dosi de la vacuna.