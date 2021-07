L’augment de persones afectades per la covid-19 ingressades a hospitalització i a l’àrea de crítics de Sant Joan de Déu i l’empitjorament de la situació epidemiològica obliga la Fundació Althaia a restringir totalment l’acompanyament dels pacients ingressats a l’hospital a partir del proper dijous, 15 de juliol.

L’objectiu de la mesura, que afecta els pacients ingressats per covid-19 i els que ho estan per altres patologies, és minimitzar el risc de contagi, garantir la seguretat de pacients i professionals i evitar possibles brots intrahospitalaris. Aquesta restricció s’afegeix a les que ja hi ha a urgències i a les àrees ambulatòries on els pacients tampoc poden estar acompanyats, tret dels casos excepcionals previstos en el protocol d’accessibilitat.

Les darreres dades segueixen mostrant un empitjorament de la situació epidemiològica al Bages-Solsonès. La incidència acumulada a 14 dies per cada 100.000 habitants s’ha doblat la darrera setmana, passant de 251 a 541. La velocitat de contagi està per sobre de l’1, a 1,50 i el risc de rebrot a 14 dies se situa a 810, quan fa només 14 dies era del 123. A més, s’han incrementat els pacients amb Covid-19 ingressats a l’Hospital de Sant Joan de Déu, passant de 3 a 26 en una setmana.

Aquesta situació ha fet que la Fundació Althaia activi dijous la Fase 3 de la normativa d’accessibilitat per preservar la seguretat i la salut de les persones ingressades i dels professionals que les atenen. També per evitar brots intrahospitalaris que puguin posar en perill la vida dels pacients i dificultar l’activitat assistencial, comprometent la capacitat del sistema sanitari per donar una resposta adequada als pacients que requereixen atenció mèdica.

D’acord amb el protocol d’accés, l’acompanyament als pacients hospitalitzats no està permès tret de casos excepcionals. De la mateixa manera, a l’àrea ambulatòria -que inclou consultes externes i hospitals de dia-, i a urgències no es permetrà l’entrada d’acompanyants, tret de casos excepcionals.

En els casos excepcionals en què sí que es permeten visites, l’acompanyant ha de passar un cribratge de SARS-CoV-2 que consisteix en un test d’antígens. Un cop superat el cribratge, se li lliura una polsera identificativa que serveix com a acreditació per accedir al centre i que, per tant, ha de portar mentre duri l’ingrés. Es recomana que aquest acompanyant sigui sempre el mateix i que estigui vacunat enfront la Covid-19. A més, ha de portar sempre la mascareta posada, també dins de l’habitació, mantenir la distància de seguretat i rentar-se sovint les mans.

Informació a familiars i punt d’intercanvi d’objectes

Per assegurar que la família estigui informada de la situació i l’evolució del pacient s’ha reactivat el circuit d’informació. Així, sempre que el pacient ho autoritzi, el metge trucarà periòdicament a un familiar o a la persona de referència que s’indiqui per a informar-lo.

A banda, i per tal que hi pugui haver un contacte entre familiars i pacients, a partir de dijous s’habilitarà de nou el punt d’intercanvi d’objectes personals de la planta 0 de l’Hospital de Sant Joan de Déu, en horari de 8.00 a 18.00 hores de dilluns a divendres, i de 8.00 a 13.00 hores durant el cap de setmana. D’aquesta manera, els familiars podran fer arribar als pacients les pertinences i objectes que considerin oportuns i, a la inversa, recollir els objectes de les persones ingressades.

Això no s’ha acabat!

Des de la Fundació Althaia es fa de nou una crida a la responsabilitat ciutadana. És molt important que tothom segueixi les mesures de seguretat per tal d’aturar la transmissió de la Covid-19 i assegurar la sostenibilitat del sistema de salut, així com les restriccions que ha determinat el govern català.