L’Ajuntament de Manresa ha tret a concurs públic l’obra que permetrà completar l’avinguda dels Països Catalans fins als Trullols. En aquests moments, les obres ja estan en marxa en el tram que va des de la plaça Prat de la Riba fins al carrer Viladordis. Amb aquest nou tram, la nova avinguda arribarà fins al polígon comercial per enllaçar també amb la C-55. El pressupost de licitació és d’1.058.992,06 euros (iva inclòs) i el termini d’execució és de 10 mesos. Les empreses poden presentar ofertes fins al 2 d’agost.

El projecte comprèn la vorera més propera a la ciutat i una calçada amb doble sentit de circulació, seguint el mateix esquema del tram que ara està en construcció entre el carrer Viladordis i la plaça Prat de la Riba. En un futur, quan es desenvolupin els sectors est de la ciutat, aquest vial passarà a tenir doble calçada i tindrà una imatge similar a l’avinguda universitària.

L’obra permetrà garantir la continuïtat de tot el vial, des de la C-55 fins a Prat de la Riba, connectant els barris de Vic Remei, Font dels Capellans, Sagrada Família i el sector dels Trullols. És una obra llargament reivindicada i que permetrà una millora notable de la mobilitat de tot aquest sector, així com descongestionar de trànsit el centre de la ciutat, especialment la carretera de Vic, el carrer Sant Cristòfol i la carretera del Pont de Vilomara. A més, donarà sortida una nova sortida al sector comercial dels Trullols.

Aquest nou tram d’avinguda té una longitud de 420 metres, 250 dels quals corresponen a traçat nou i 170 a execució de vorera en el tram existent. S’intervé en una superfície total de 6.430,08 metres quadrats. L’amplada serà de 15,5 metres repartits en dos carrils de circulació per a vehicles de 3,20 metres cadascun, una vorera de 5 metres, una franja d’aparcament de 2,10 metres i una franja (corresponent a la mitjana de l’avinguda) de 2 metres. La vorera serà arbrada.

L’avinguda segueix el traçat fixat pel planejament general vigent, des de la rotonda prevista en l’actuació en execució (carrer Viladordis) fins al carrer Caietà Mensa. A partir de l’enllaç amb aquest carrer, el projecte contempla completar la vorera oest del tram de l’avinguda dels Països Catalans existent fins al carrer Joan Fuster.

Pel que fa als recorreguts de vianants, la proposta contempla el manteniment dels passos de vianants en el tram comprès entre Joan Fuster i Caietà Mensa i la disposició de quatre passos en el tram des de Caietà Mensa i Viladordis. La disposició de dos d’aquests passos –els centrals– s’explica per la necessitat de garantir els recorreguts de vianants corresponents al camí que, des del carrer Terrassa, s’adreça a Can Serra i al traçat de la Sèquia. Des d’aquest darrer es proposa la pavimentació de part de la mitjana amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat a peu a Can Oliveres.

La inversió anirà a càrrec de l’Ajuntament de Manresa. Tal com es va informar el mes de desembre, el pressupost municipal del 2021 ja contempla una partida de 700.000 euros per fer front a les obres. La partida restant s’inclourà en el pressupost del 2022.

Amb aquesta obra, el govern farà realitat el compromís expressat el mes d’octubre de completar, tan aviat com fos possible, l’avinguda dels Països Catalans i iniciar les obres d’aquest últim tram abans de la finalització de les obres del tram comprès entre Viladordis i Prat de la Riba, que s’estan executant d’acord amb un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’Ajuntament de Manresa, amb un cost de 4,3 milions d’euros.