Divertir-se tot creant paraules. És el que proposa la il·lustradora i fotògrafa manresana Ariadna Borràs, que ha ideat un joc de cartes anomenat Verbum i guarda similituds amb al conegut Scrabble, en què les lletres i el vocabulari són l’eix vertebrador de la partida. De fet, ara està immersa en una campanya de Verkami per aconseguir els diners necessaris i així desenvolupar i distribuir el joc.

Ha d’arribar als 4.000 euros abans del dia 25 de juliol per fer, en principi, 500 unitats, i en aquests moments ja té gairebé el 80% dels costos coberts gràcies a la campanya de recaptació. Ara està promovent el seu Verkami per acabar d’aconseguir els diners que necessita. «No és només un joc amb el qual t’ho puguis passar bé amb els amics, sinó que pot ser molt útil a les escoles, per exemple, perquè la finalitat del joc és crear paraules i els nens podrien ampliar, així, el seu vocabulari», afirma Borràs. Tota la història comença per un error tipogràfic en una vinyeta, i a partir d’aquí se li va encendre la llum, i amb amics i coneguts van desenvolupar una idea de joc que ella ha anat perfeccionant.

En les partides, els jugadors han de formar paraules amb les cartes, on hi ha les lletres, i com més llargues siguin, s’obtenen més punts. Tot i que Borràs, de 40 anys, és aficionada als jocs de taula, confessa que la desenvolupar el seu li ha costat. «Sobretot a l’hora d’establir unes normes i una mecànica», afirma. No només es pot jugar en català, sinó en altres llengües llatines i en anglès. «Estic sorpresa de l’interès i el suport de la gent. Fins i tot s’hi ha interessat alguna escola i gent que no conec de fora de Catalunya».