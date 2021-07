Davant la situació epidemiològica del territori a conseqüència de l’increment de casos de covid-19, i veient la progressiva afectació, l'Hospital de Sant Andreu de Manresa ha habilitat una unitat d’aïllament a la segona planta, inicialment dotada amb 6 llits i que es podria ampliar a 14 si fos necessari.

Avui, dimecres 14 de juliol, han ingressat a aquesta unitat tres persones per covid-19 . Els tres ingressos provenen del servei d’Urgències d’Althaia.

D'aquesta forma l'Hospital de Sant Andreu torna a tenir malalts amb covid-19 després de set setmanes sense. El passat 2 de juny quedava un sol ingressat amb covid i el dia 9 ja no n'hi havia cap.

El temps que ha passat l'equipament sanitari lliure de la malaltia ha estat més breu que durant la pausa estival de l'estiu passat.

L’any passat hi va haver una persona ingressada per coronavirus fins que el 30 de juny ja no n’hi va haver cap. I així va estar fins al 14 d'octubre, 106 dies.

L'estiu passat, l'Hospital de Sant Andreu va obrir el 14 d'octubre una zona d'aïllament per a pacients amb covid-19 per rebre un altre cop positius derivats de Sant Joan de Déu després de 106 dies lliure de la malaltia.

El centre va realitzar les gestions necessàries per alliberar la Unitat de Cures Pal·liatives, que a partir d'aquell moment va quedar convertida en una Unitat d'Aïllament per a pacients amb covid-19, amb 14 llits en total.

Pitjor que l'any passat

Hores d'ara, l'afectació de l'epidèmia als centres assistencials de Manresa és més greu que la que hi havia l'any passat.

L'hospital de Sant Andreu ha passat enguany lliure de covid menys de la meitat del temps que ho va estar l'any passat, que va anar de 30 de juny al 14 d'octubre.

Si hores d'ara hi ha una trentena d'ingressats per covid entre Sant Andreu i Althaia, el 14 de juliol de l'any passat n'hi havia 5, tots ells a Althaia i cap a Sant Andreu.